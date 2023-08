Só quatro vagas (em 60) foram preenchidas no pior agrupamento de centros de saúde do país

Mais de 100 mil utentes dos concelhos servidos pelo Aces do Estuário do Tejo (Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira) vão continuar sem médico atribuído.

O Ministério da Saúde abriu, no início de Maio, 60 vagas para a contratação de novos médicos de família para o Agrupamento de Centros de Saúde (Aces) do Estuário do Tejo. Três meses depois, a tutela da saúde reconhece que apenas quatro destas 60 vagas foram preenchidas e que mais de 100 mil utentes dos concelhos servidos pelo Aces do Estuário do Tejo (Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira) vão continuar sem médico atribuído. Em localidades como Castanheira do Ribatejo o problema continua a agravar-se.