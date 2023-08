Francisco deixa um elogio ao amor e avisa que a Igreja “não é um museu de arqueologia”

Ao platónico, Francisco prefere o amor concreto, que “suja as mãos” pelos outros. Entre isto e as tensões em torno dos católicos LGBTQI+, amor é uma boa palavra para resumir o quarto dia da JMJ.

Se tivéssemos de resumir numa palavra o terceiro dia do Papa em Portugal esta seria talvez amor. E ao platónico Francisco prefere o “amor concreto”, aquele que “suja as mãos” pelo outro. Foi deste amor que o jesuíta falou durante a sua ida matinal ao bairro social da Serafina, foi dele que voltou a falar quando, ao final da tarde, voltou ao Parque Eduardo VII, também em Lisboa, para presidir à via-sacra. “A cruz revela-nos a beleza do amor (…). Dum amor sem medida, mas concreto, e por isso credível, que nos leva a dobrar os joelhos, a deixar que o coração se comova”, proclamou, perante as perto de 800 mil pessoas que se aglomeraram naquele local.