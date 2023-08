Buscas ao “Reino do Pineal” resultam na constituição de dois arguidos

Buscas domiciliárias e não domiciliárias que decorreram na última terça-feira no autodenominado “Reino do Pineal”, no concelho de Oliveira do Hospital.

Duas pessoas foram constituídas arguidas na sequência das buscas domiciliárias e não domiciliárias que decorreram na última terça-feira no autodenominado “Reino do Pineal”, no concelho de Oliveira do Hospital. Segundo o jornal Expresso são o líder da seita e a antiga companheira, mãe do bebé que morreu no ano passado.

A informação consta de um comunicado da Procuradoria da República, Comarca de Coimbra, divulgado na sequência das buscas realizadas, no dia 1 de Agosto, pela PJ, com a colaboração da GNR e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). As buscas, que contaram ainda com a presença de três magistrados do Ministério Público, inseriram-se no âmbito de um inquérito aberto pelo Departamento de Investigação e Acção Penal da Comarca de Coimbra.

“No decurso desta operação, foi apreendido diverso material probatório, físico e digital. Não foram realizadas detenções, tendo sido constituídos e interrogados como arguidos dois suspeitos”, refere a nota, explicando que “em investigação, para além de outros factos, estão as circunstâncias que determinaram a morte de uma criança com cerca de um ano, ocorrida em 2022”.

O Expresso refere que o líder da seita Martim Junior Kenny, um ex-chefe de cozinha britânico que adoptou o nome de Água Akbal Pinheiro, foi constituído arguido, assim como a sua anterior companheira, mãe da criança que morreu no ano passado e que tinha pouco mais de um ano de idade.

A investigação pretende esclarecer o que aconteceu com o bebé, cujo corpo terá sido cremado e as cinzas lançadas ao Rio Mondego. O inquérito, refere o comunicado da Comarca de Coimbra, “está sujeito a segredo de justiça”.