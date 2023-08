Jornada Mundial da Juventude

O “jovem” Papa Francisco tem-se comportado muitíssimo bem perante o numeroso rebanho vindo de todas as partes do mundo para o ouvir. As suas palavras têm sido de reconciliação e advertência para com todos, perante os maus servidores que o têm acompanhado nos cuidados a dar ao “seu” rebanho, os quais, ao longo dos tempos cometeram graves abusos sexuais sobres indefesas criaturas de Deus, que nunca imaginaram vir acontecer.

O Papa Francisco quer reerguer uma Igreja de Cristo sem mácula, que seja definitivamente um porto seguro, para abrigar a barca de Pedro, a qual tem navegado por mares muito tempestuosos, nos quais os seus muitos timoneiros nem sempre fizeram o que deviam, isto é, serem os primeiros a pôr a salvo tais vítimas, colocando-as nos patamares mais seguros da Santa Madre Igreja.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Suma lição política do pontífice

Ressalvando-se a dimensão espiritual (e aqui sem ter em conta a dicotomia do crente e do não-crente), a religião é política e, se houvesse dúvidas, atente-se ao facto de o Papa Francisco ter chegado a Portugal e no primeiro dia carreou, por um discurso de voz terna e articulado pelo simbolismo das palavras, uma mensagem política densa, que evidencia a crise dos Estados de direito da UE. Falou dos idosos, dos jovens, dos trabalhadores e dos imigrantes e, tanto no imediatismo das redes de comunicação como na realidade do dia seguinte, ouve-se um silêncio ensurdecedor marcado pela ausência de comentários políticos, dos responsáveis em exercício até aos opinadores, evidenciando que logo que termine o tour católico vai-se voltar aos berros e vacuidades habituais. Mas a suma lição está no fazer política com carisma, eloquência e liderança. Sua Santità, grazie mille.

Emanuel Carvalho, Lisboa

Uma conspiração mediática

O PÚBLICO inseriu, nesta secção, uma carta de um médico, insurgindo-se contra a falta de cobertura mediática da greve dos médicos e da sua manifestação junto do ministério. Nem se esquece a habitual referência à “censura” e ao “controlo da informação” que, segundo o infeliz clínico, “atingem um nível inédito no pós-25 de Abril”. É uma queixa grave, mas com fundamento duvidoso. Tem-se lido e visto muito sobre esse conflito. De resto, a mediatização das greves do pessoal de saúde faz-se de muitas maneiras, e, desde logo, pela aflição dos utentes e pelo “de boca em boca” que ela gera. As pretensões dos médicos nunca deixaram de ter publicidade por múltiplas vias, até porque ainda está para surgir o primeiro ministro da Saúde com quem não estejam em guerra permanente. A crise do SNS, magnífica realização do regime democrático, é uma crise de gestão de recursos em contexto altamente concorrencial, e nunca se resolverá injectando mais e mais recursos públicos na sua estrutura — sobretudo agora que a ética do serviço público, em grupos profissionais estratégicos, está completamente posta de parte. A ideia de que o conflito dos médicos tem o objectivo de melhorar o SNS — enquanto vai sendo destruído por dentro — faria sorrir se não estivesse na origem de tanto desconforto e tanto sofrimento.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

Três cartazes à beira da estrada

Não fosse a censura da Câmara de Oeiras e o país mostraria ao mundo três cartazes demonstrativos de que as (registadas) 4800 vítimas de abusos sexuais da Igreja Católica não ficaram esquecidas mesmo sendo grande o biombo que a JMJ providenciaria, porventura. Mas num Portugal sem governo atento e presidência sem autoridade institucional era de esperar que um Trump de quinta categoria investisse na calada das brechas duma democracia relaxada e em fim de prazo de validade.

Resta a certeza de que Oeiras que já era famosa por ter a comandar seus destinos um cidadão que tendo cumprido a pena a que foi sentenciado retomou o poder municipal, qual Fénix renascida, fique agora ainda mais famosa por ter tentado apagar a memória dos que sofreram às mãos da Igreja os abusos tenebrosos que dava jeito (pelos vistos) que alguém varresse para debaixo do tapete da História.

Maria Morais Mendes, Canidelo​