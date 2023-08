Sete meses de polémica, dois dias de uso

O Parque Tejo foi o centro de todas as polémicas que rodearam a Jornada Mundial da Juventude antes do seu início. Houve outros focos de crítica relacionados com ele, como o financiamento estatal ao evento, mas tudo se consubstanciou no altar-palco que acabou por ser construído nos terrenos junto à antiga Expo.

Foram dias e meses seguidos de uma intensa discussão que alimentou as redes sociais, os programas televisivos, os espaços de opinião dos jornais e que levou à realização de um novo caderno de encargos, contemplando uma redução de preço da obra na ordem dos 30%.

Já bem perto do início do evento, também o artista Bordalo II fez uma instalação-protesto que, mais uma vez, teve o altar-palco do Parque Tejo (renomeado Campo da Graça) como alvo, mas que funcionou também como uma inteligente manobra de marketing.

Antes de começar, o coração da Jornada era esse palco descrito como o principal, o maior, o mais importante. E agora? Quase no final de um evento raro que trouxe muita energia, alegria, cor, ritmo e juventude (e fé, claro!) ao centro da cidade, já se percebeu que o tal coração, afinal, é um órgão periférico para usar durante umas horas no sábado e umas horas no domingo.

É ao Parque Eduardo VII que a maior parte dos caminhos têm ido dar e é lá que têm acabado por se realizar alguns dos momentos mais dignos da Jornada Mundial da Juventude: a primeira missa, o acolhimento, a via-sacra e até o contacto diário com os jornalistas no media center (no Pavilhão Carlos Lopes)

É caso para perguntar se o altar-palco decorreu mesmo de uma necessidade da Igreja ou se foi o pretexto ideal para fazer uma minirrevolução num espaço urbano periférico em tempo recorde e por ajuste directo. Se olharmos para trás, Carlos Moedas não enganou ninguém. “Queremos que esse palco, essa infra-estrutura, fique para o futuro e que muitas dessas infra-estruturas fiquem para o futuro. Eu sabia que isto ia ser muito caro, que era um investimento muito grande para a cidade”, disse o autarca logo em Janeiro, dando a entender que nada seria feito sem pensamento estratégico.

Faça-se o que se fizer com ele a seguir (planos há muitos), o palco-que-vai-deixar-de-ser-altar ficará na história da cidade por bons e por maus motivos. E a tempo das próximas eleições autárquicas ficaremos a saber o que os lisboetas pensam da opção política que foi feita neste ano de 2023, em detrimento de outras prioridades. Católicos ou não.