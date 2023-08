As Jornadas ou a santa ignorância?

Olá.

Se o leitor quiser expandir os seus horizontes audiovisuais além da cobertura frenética dos canais generalistas e de notícias portugueses sobre a Jornada Mundial da Juventude e a presença do Papa em Portugal, há dois caminhos.

Um deles é mergulhar ainda mais fundo no tema, e para isso há Amén, Francisco Responde (2023), na Disney+, com dez jovens de todo o mundo reunidos em Roma com o Papa para lhe falar das suas preocupações, ou na mesma plataforma, A História de Deus com Morgan Freeman (uma produção National Geographic já de 2019).

Na HBO Max, A Religiosa Portuguesa é um filme de 2009 sobre uma jovem actriz francesa com mãe portuguesa que vem a Lisboa fazer um filme e se confronta com o seu destino (sagrado, como se prevê). Avançando um pouco no tempo, há sempre a série The Young Pope, da HBO, de Paolo Sorrentino, com Jude Law e, na sua segunda temporada intitulada The New Pope, com Law e John Malkovich.

Depois há o pacote que a Opto/SIC preparou para estes dias, do qual constam o filme Fátima, de João Canijo e que acompanha um grupo de mulheres peregrinas, ou a recente série Lúcia, a Guardiã do Segredo, sobre precisamente uma das chamadas videntes de Fátima. A SIC sugere ainda Na Rota dos Santuários ou Livrai-nos da Guerra, no campo dos documentários, além da emissão em directo da JMJ.

A RTP, que é "host broadcaster" e por isso transmite para todo o mundo as imagens do que se passa nas Jornadas, tem na sua plataforma de streaming gratuita RTP Play uma secção só dedicada ao evento e já há vários "episódios" da cobertura.

E há o outro caminho: o da santa ignorância. Nos últimos dias, para além do que vai ler a seguir sobre as estreias do dia, estrearam-se a segunda temporada de The Bear (Disney+), o final de The Witcher (na Netflix), ambas a pedir uma maratona de oblívio em mundos completamente diferentes.

Bónus: se quiser ter um pé de cada lado do tema, na Netflix pode clicar em Warrior Nun e ver a portuguesa Alba Baptista distribuir pancada em nome de Deus, ver as seis temporadas de Lucifer ou picar a série de entretenimento Como Ser Líder de Um Culto e ponderar o que é isto da religião organizada. Na Amazon, já lá está a segunda temporada de Good Omens e Michael Sheen e David Tennant como anjo e demónio.

Entretanto, estas são as estreias da semana.



HBO Max

Segunda-feira, 7 de Agosto

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty – Segunda temporada da polémica e viciante série sobre a ascensão da geração de 1980 da equipa da NBA Los Angeles Lakers, explorando (e esta palavra foi usada muitas vezes pelos visados descontentes com a primeira "season") a vida profissional mas também pessoal de nomes como Magic Johnson, Larry Bird (Boston Celtics, nunca um Laker) ou Kareem Abdul Jabbar, bem como os seus treinadores e donos de equipa - Jerry Buss, Pat Riley ou Jeanie Buss. Servido por um elenco de topo e por uma equipa de produção encimada por Adam McKay, é uma das estreias da semana.

Quarta-feira, 9 de Agosto

Fantastic Friends — Mais um regresso pararam segunda volta, desta feita a dobrar também nos protagonistas: esta é a série de viagens e amizades conduzida pelos gémeos James e Oliver Phelps, mais conhecidos como os irmãos Weasley dos filmes Harry Potter. Convidam amigos famosos para conversar e viajar e enfrentar alguns desafios. Desta feita vêm Matt Lewis e Alfie Enoch, também de Harry Potter ou Alfie Allen de A Guerra dos Tronos.

Quinta-feira, 10 de Agosto

Rap Sh!t — Duas antigas amigas da escola de Miami, Shawna e Mia, reúnem-se para formar um grupo de rap. A série acompanha a sua ascensão e os dilemas do costume: não se venderem ou cederem às pressões da indústria.

Disney+

Terça-feira, 8 de Agosto

Homicídios ao Domicílio — Na terceira temporada, Charles, Oliver e Mabel (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) investigam mais um homicídio ocorrido debaixo dos seus narizes — desta feita, como se viu no final do mais recente episódio, nos bastidores de uma peça de teatro. Desta vez entram a bordo deste comboio desgovernado mas estranhamente calmo Paul Rudd e… Meryl Streep. Meryl. Streep.

SkyShowtime

Sexta-feira, 4 de Agosto

Bupkis — Estreia da nova série de Pete Davidson (The King of Staten Island, Saturday Night Live), que é semi-autobiográfica e conta ainda com Edie Falco e Joe Pesci além um elenco secundário e convidados especiais que incluem Bobby Cannavale, Jon Stewart, Al Gore, J.J. Abrams, Steve Buscemi, Method Man ou Chris O’Donnell. Os primeiros dois episódios estreiam-se esta sexta-feira, com novos episódios a pingar semanalmente. No total são oito, sendo que a série já começou e acabou nos EUA e foi garantida uma segunda temporada.

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 4 de Agosto

The Lost Flowers of Alice Hart — Alice tem nove anos quando perde os pais num incêndio e vai viver com a avó numa quinta. O pano de fundo são as flores criadas nessa quinta australiana, mas também os segredos da família e da própria morte dos pais. Sete episódios. Detalhe: a avó é (interpretada por) Sigourney Weaver.

Pôr do Sol — Duas primeiras temporadas da série que satiriza o universo da novela nacional, um copo de uísque partido de cada vez. O cavalo chama-se Testículo, as gémeas aparecem às catadupas, o filho do caseiro está sempre com muito calor e este é um dos grandes sucessos da ficção nacional dos últimos anos. O filme, nem de propósito, estreou-se quinta-feira nos cinemas. Boa maratona, classe operária!

Divina Señal — Filme sobre Checo e Chuma, que sobrevivem a uma explosão que matou o seu chefe, que vai-se a ver era um perigoso criminoso. O dinheiro que lhe sobrevive vai ser usado para ajudar aqueles que mais precisam.

Apple TV+

Quarta-feira, 9 de Agosto

Strange Planet — Esta série vem das redes sociais — bom, e de uma novela gráfica que foi um sucesso de vendas. Este mundo é o nosso, mas não é bem, porque tudo é cor-de-rosa e os seus habitantes são azuis. No fundo, este universo pastilha elástica e feira de diversões é o formato através do qual se analisam os hábitos mais quotidianos da vida humana. De Dan Harmon (Rick and Morty, Community) e Nathan W. Pyle, o autor da obra, é composta por dez episódios de cerca de 20 minutos. Ah, e é de animação.

Filmin

Terça-feira, 8 de Agosto

Liv Ullmann: Uma estrada menos percorrida — A vida de Liv Ullmann, actriz, cineasta e estrela em nome próprio de alguns dos mais emblemáticos filmes de Ingmar, contada pela sua própria voz mas também pela de Jessica Chastain, Cate Blanchett, John Lithgow, Pernilla August ou Sam Waterson.

Quinta-feira, 10 de Agosto

Dias em Chamas — Foi o primeiro filme de Emin Alper a ser estreado em sala em Portugal e foi logo com um thriller que questiona o interior da Turquia através de procurador tem de lidar com os chefes da aldeia onde acaba de chegar e com quem jantou e bebeu muito — e por isso não se lembra de nada. Nessa noite, uma rapariga foi violada e brutalmente espancada.

Netflix

Sexta-feira, 4 de Agosto

Perfeito!: Pasteleiros a Toda a Prova — Programa de competição culinária cujo título diz mais ou menos tudo.

Terça-feira, 8 de Agosto

Histórias do Desporto: Johnny Football — O episódio desta semana desta série documental, o terceiro, é sobre um quarterback e estrela maior do futebol americano, que embora fosse demasiado pequeno para a sua posição foi um fenómeno nos idos de 2012. Chamavam-lhe "Johnny Football" e depois foi engolido pela máquina da fama e das tentações. Agora, vem à Netflix contar tudo.

Zombieverse — Ah, zombies. Há quanto tempo. Desta vez, Seul transformou-se numa cidade de zombies. Porém, afinal isto é um concurso e os concorrentes têm missões para cumprir e chegar ao fim das provas.

Quarta-feira, 9 de Agosto

Primeiro as Senhoras: Mulheres no Hip-Hop — A Netflix descreve esta série documental como "oportuna". Talvez. Celebram-se por esta altura os 50 anos do hip hop e nunca é tarde para relembrar que a igualdade não existe (ainda) e que é um direito. Neste caso, a luz incide sobre as mulheres que fizeram o hip-hop e sublinha o seu papel central e não apenas periférico ou decorativo no movimento e género musical. São quatro episódios

Quinta-feira, 10 de Agosto

Painkiller: Acabar de Vez Com a Dor — Minissérie de ficção com o adorável Matthew Broderick que é sobre um tema nada fofinho: a crise dos opióides nos EUA, ou como um país ficou viciado em fármacos como a oxicontina. Com produção executiva de Eric Newman, Pete Berg e Alex Gibney, tem ainda Uzo Aduba e Taylor Kitsch nos principais papéis. Seis episódios. A realização também é de Peter Berg.

Casa Com o Meu Cadáver — A resposta é imediatamente "não", mas a Netflix tenta convencer-nos: um polícia encontra um envelope vermelho com um pedido de casamento e descobre que este vem de um fantasma que pede a mão do polícia antes de reencarnar. OK…

TVCine+

Segunda-feira, 7 de Agosto

A Casa das Trevas — Filme de Neil LaBute que não se chegou a estrear nos cinemas portugueses e que aterra domingo no TVCine Top para como de costume estar disponível um dia depois on demand no TVCine+. Conto gótico que reúne Justin Long e Kate Bosworth num encontro tétrico.

Globoplay

Sexta-feira, 4 de Agosto

Tempero de Família — Rodrigo Hilbert ensina os seus segredos de cozinha, captados ao ajudar a sua mãe e a avó.

Sábado, 5 de Agosto

Viva o Gordo — Tributo ao humorista e anfitrião televisivo brasileiro, disponibilizando o programa aos assinantes da Globoplay.

Perdido no streaming

Não está perdido, mas nunca é demais. Por motivos Pôr do Sol, esta foi uma semana para recordar O Tal Canal, o génio de Herman José e os saltinhos de Cilinha e Marilú. Não na RTP Play, mas nos Arquivos RTP há uns quantos episódios para celebrar como se fosse 1983.

O que é que anda a ver

Diogo Amaral, actor de Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó

"Normalmente ando a ver duas ou três séries ao mesmo tempo, mas desde que acabei o Succession, que estava a ver logo quando saíam os episódios, parei de ver séries. Entretanto comecei um projecto novo de uma novela que me está a absorver um bocadinho. Mas vi um documentário sobre o mergulho em apneia na Netflix, The Deepest Breath (2023), muito engraçado."



