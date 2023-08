Byung-Chul Han numa rara entrevista muito 'sui generis'

Como contam as jornalistas Karla Pequenino e Renata Monteiro não foi fácil chegar à fala com Byung-Chul Han, autor de obras como A Sociedade do Cansaço (ed. Relógio D’Água). Mas não foi impossível.

Esta semana é o filósofo nascido na Coreia do Sul, residente na Alemanha, que está na capa do Ípsilon desta sexta-feira.

Um dossier composto por esta "rara entrevista" (muito sui generis, como poderá constatar quem a ler) e por um artigo de Victor Gonçalves, doutorado em filosofia contemporânea pela Universidade de Lisboa, para se entender a obra de Byung-Chul Han.

"Fazer like [nas redes sociais] é rezar digitalmente" disse Byung-Chul Han ao Ípsilon nesta entrevista por email. "Só que já não pedimos perdão, pedimos atenção." Podem ler a entrevista no Ípsilon e o texto sobre os seus livros aqui.

Esta foi também a semana em que o filme Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó se estreou. A jornalista Joana Amaral Cardoso, que já tinha estado na rodagem do filme, entrevistou dois dos actores principais: Manuel Cavaco e Diogo Amaral.

Uma conversa que nos leva até ao O Tal Canal de há 40 anos e à sátira às telenovelas portuguesas. Texto disponível aqui.

E o crítico de cinema Jorge Mourinha diz-nos que "Pôr do Sol no cinema tem menos graça do que na televisão, e continua a ser televisão". A crítica pode ser lida neste link.

A série The Bear chegou à sua segunda temporada e o jornalista Rodrigo Nogueira falou, por Zoom, com o actor Ebon Moss-Bachrach, que na série interpreta o primo Richie. A temporada de estreia está nomeada para 13 prémios Emmy e ele está nomeado na categoria de Melhor Actor Secundário. Podem ler esta entrevista no Ípsilon.

Temos ainda uma reportagem sobre Bandas de tributo: o texto é de Paulo André Cecílio.

O jornalista e crítico Gonçalo Frota conversou com a inglesa Georgia a propósito do seu novo disco, Euphoric.

O jornalista e crítico Mário Lopes mergulhou na geração Beat a propósito da Beat, colectânea de poesia seleccionada por Adolfo Luxúria Canibal e do álbum West of the American Dream, de John Mercy, e de dois álbuns de Burroughs.

Mas há mais neste Ípsilon: a crítica de artes plásticas Luísa Soares de Oliveira escreve sobre uma grande exposição antológica da obra de Manuel Baptista (1936-2023). Além das habituais críticas a discos, livros, filmes e séries de televisão temos nesta edição as crónicas de António Guerreiro, Ana Cristina Leonardo e do realizador e professor José Oliveira.

Entretanto na próxima terça-feira acontece mais uma sessão do Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo. O nosso convidado vai ser o escritor, jornalista e biógrafo brasileiro Ruy Castro.

O livro Vida Por Escrito – Ciência e Arte da Biografia estará em discussão na sessão de dia 8 de Agosto às 22h em Lisboa (18h em Brasília), no Zoom, como habitualmente, e é aberta a todos os que queiram participar. Lá estarei com o jornalista brasileiro Walter Porto para vos receber. A ID da sessão é a 820 7497 2849 e a senha de acesso 538972.

