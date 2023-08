De volta à estrada - e aos relvados

O Verão é habitualmente sinónimo de ciclismo de altíssimo nível e os Campeonatos do Mundo organizados pela UCI (União Ciclista Internacional) estão aí para prová-lo. O evento arrancou na quinta-feira e prolonga-se até dia 13, na Escócia, tendo como ponto alto a corrida de estrada, agendada para este domingo. Remco Evenepoel defende o título mundial conquistado em Wollongong e é de novo favorito para uma prova que começa em Edimburgo (9h30) e termina em Glasgow, contando com oposição de vultos como Wout van Aert, Jasper Philipsen ou Mathieu van der Poel.

De regresso após uma paragem de cerca de cinco semanas está o Mundial de motociclismo de velocidade. No circuito de Silverstone, assistir-se-á, no domingo (13h), à nona prova da temporada, que tem tido no italiano Francesco Bagnaia o grande dominador. O piloto da Ducati ganhou metade dos Grandes Prémios disputados em 2023 e lidera a classificação com 35 pontos de avanço sobre o segundo classificado. Na Grã-Bretanha, onde o português Miguel Oliveira regressa já totalmente recuperado da lesão, Bagnaia tentará repetir o triunfo do ano passado.

Em paragens mais longínquas, concretamente na Austrália e na Nova Zelândia, prossegue o Campeonato do Mundo de futebol feminino, com os jogos dos oitavos-de-final, que disputam aos pares entre sábado e terça-feira. O embate mais apelativo desta ronda está reservado para domingo, dia em que Suécia e Estados Unidos, duas potências da modalidade, medem forças. Depois da imagem pálida que as norte-americanas deixaram frente à selecção de Portugal, há a curiosidade de perceber que resposta podem dar diante das nórdicas, que venceram todos os jogos da fase de grupos.

Pela Europa, começam a disputar-se as Supertaças. A dos Países Baixos decorre já nesta sexta-feira, entre Feyenoord e PSV, a de Inglaterra está aprazada para domingo, juntando Arsenal e Manchester City, e a de Portugal está agendada para a próxima quarta-feira (20h45), naquele que será o primeiro clássico da temporada. Benfica e FC Porto decidirão, no Estádio Municipal de Aveiro, quem irá conquistar o primeiro troféu da época.

De volta à estrada e ao ciclismo, em concreto, quarta-feira será também o dia do arranque da Volta a Portugal. A prova tem a partida prevista para Viseu (com um prólogo de 3,4 quilómetros) e prolonga-se até ao dia 20 de Agosto, altura em que se desenrolará um contra-relógio individual em Viana do Castelo. Pelo meio, destaque para as subidas à Torre, na 5.ª etapa, e à mítica Senhora da Graça, na 9.ª, numa corrida que contará com 19 equipas (quatro do escalão Pro Team e 15 continentais) e cerca de 130 ciclistas.

