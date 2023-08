Navio de guerra russo danificado em ataque ucraniano à base naval de Novorossiysk

Um navio de guerra russo ficou seriamente danificado num ataque nocturno com um drone ucraniano à base naval de Novorossiysk, disseram duas fontes esta sexta-feira, depois de a Rússia ter avançado que tinha evitado o ataque.

A base naval, que lida com 2% do fornecimento mundial de petróleo e também exporta cereais, interrompeu temporariamente todos os movimentos de navios antes de retomar as operações normais, avançou o Consórcio Caspian Pipeline, que opera um terminal de petróleo no local.

O Ministério da Defesa da Rússia disse, num breve comunicado, que o ataque ucraniano com dois drones marítimos foi repelido nas águas fora da base e que os drones foram destruídos, sem mencionar nenhum dano à base naval.

Uma fonte dos serviços secretos ucranianos disse que o Olenegorsky Gornyak, o navio de desembarque da Marinha russa, sofreu danos graves e não pôde continuar as missões de combate depois da operação conjunta da Marinha ucraniana e do serviço de inteligência SBU.

A tripulação era de cerca de 100 militares russos quando a embarcação foi atacada, disse a fonte, sem dar informações sobre possíveis vítimas. Separadamente, uma fonte com conhecimento das operações do porto disse que um grande navio da marinha russa teve que ser rebocado para terra depois de ser atacado.