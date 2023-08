No Iowa há esperança para DeSantis e um beco sem saída para Pence

Sondagem do New York Times indica que o governador da Florida está a subir nas preferências dos eleitores republicanos do Iowa, o primeiro estado a ir a votos nas eleições primárias do partido.

O governador da Florida, Ron DeSantis, um potencial candidato à Casa Branca pelo Partido Republicano numa eventual — e pouco provável — implosão da campanha de Donald Trump, está mais próximo do ex-Presidente dos Estados Unidos numa sondagem que avalia as preferências dos eleitores republicanos do Iowa, o primeiro estado a ir a votos nas primárias do partido, a 15 Janeiro de 2024.

A sondagem, feita com eleitores republicanos que estão decididos a participar na votação de Janeiro, mostra que Trump perde dez pontos percentuais em comparação com a média das sondagens nos restantes estados; em sentido oposto, DeSantis ganha três pontos.

Ainda assim, a diferença entre os dois candidatos no Iowa é de 24 pontos percentuais com vantagem para Trump — menor do que os 37 pontos a nível nacional, mas insuficiente para deixar o governador da Florida confiante numa surpresa.

A mais de cinco meses das primárias, e com o ex-Presidente dos EUA mergulhado em processos judiciais, as previsões sobre o que poderá acontecer ao longo de 2024 são ainda menos fiáveis do que numa situação normal; o que parece provável é que dificilmente Trump perderá a corrida à nomeação como candidato à Casa Branca apenas por vontade dos eleitores republicanos, o que deixa DeSantis à espera de uma reviravolta surpreendente na candidatura do ex-Presidente dos EUA, possivelmente relacionada com os processos judiciais em curso.

O que também parece certo, a julgar pela sondagem da Universidade Siena para o New York Times, publicada nesta sexta-feira, é que os republicanos do Iowa que apoiam DeSantis não o fazem porque rejeitam Trump.

Entre os oito candidatos cujos nomes foram propostos aos inquiridos, os dois que se apresentam declaradamente como anti-Trump — o ex-vice-presidente dos EUA Mike Pence e o ex-governador de Nova Jérsia Chris Christie — recolhem apenas entre 2% e 3%, em linha com os seus resultados nas sondagens a nível nacional.