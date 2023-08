A música voltou ao Stop, a ansiedade também

O centro comercial no Porto que serve de casa a mais de 500 músicos reabriu portas após mais de duas semanas. Artistas vão regressando às salas de ensaio com uma grande interrogação sobre o futuro.

Um carro de bombeiros abranda, faz uma lenta manobra e estaciona numa perpendicular à rua do Heroísmo, no Porto, a curta distância do Centro Comercial Stop, cuja reabertura estava marcada para dali a alguns minutos. O segurança do complexo, instalado em frente ao portão sobre o qual alguém grafitou “a cidade é nossa”, informa o grupo de lojistas do Stop que ali se junta que o portão verde subirá às 11h. São quase tantos quanto o número de jornalistas.