Fátima começa a preparar-se para receber o Papa

No Santuário de Fátima, ultimam-se os preparativos para receber o Papa Francisco na manhã de sábado, a propósito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Há grupos de jovens a circular e até já se colocam as cadeiras a reservar o lugar na primeira fila para garantir uma boa fotografia do líder da Igreja. Por enquanto, a circulação continua tranquila.

Segundo as autoridades, esperam-se 270 mil pessoas no recinto do santuário, naquela que é a segunda visita do bispo de Roma ao local das aparições marianas. Em 2017, Francisco esteve na celebração do centenário de Fátima. Agora, regressa para rezar com os jovens doentes.