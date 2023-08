Cientologia defende-se e diz que acção de Leah Remini é “ridícula”

Igreja da Cientologia emitiu um duro comunicado a reagir à acção judicial que deu entrada no Tribunal Superior da Califórnia. Leah Remini acusa culto e o seu líder de tortura psicológica.

“Este processo é ridículo e as alegações são pura loucura.” É desta forma que a Igreja da Cientologia se defende, numa declaração desta quinta-feira, das acusações tecidas pela actriz norte-americana, que fez parte do culto entre os seus 9 e 43 anos.

Leah Remini, de 53, reconhecida pelo seu papel na sitcom O Rei do Bairro, diz ter sido uma vítima da Igreja e do seu líder que a terão sujeitado a “tortura psicológica, difamação, vigilância, assédio e intimidação”. Agora, com o processo, Remini pretende “exigir que a Cientologia, ou qualquer entidade que controle e financie, finde e desista da sua alegada prática de assédio, difamação e outras condutas ilegais contra qualquer pessoa que a Cientologia tenha rotulado como ‘inimigo’”.

“Remini espalha ódio e falsidades há uma década e agora fica ofendida quando as pessoas exercem seu direito à liberdade de expressão, expondo-a pelo que ela é — uma fanática contra a liberdade de expressão”, avalia a Cientologia, considerando que “as queixas de Remini são como um anti-semita que se queixa da Liga Judaica Antidifamação por expor o fanatismo e a propaganda do anti-semita.”

Em 2015, Remini foi co-autora e produtora executiva de uma série documental sobre a organização religiosa, intitulada Leah Remini: Scientology and the Aftermath, que ganhou dois prémios Emmy.

Foto Leah Remini abandonou o culto em 2013 REUTERS/Fred Prouser/arquivo

No comunicado publicado no site do culto, a organização diz ser ela a real vítima, já que “a obsessão de Remini em atacar sua antiga religião, espalhando falsidades e discurso de ódio, gerou ameaças e violência real contra a Igreja e seus membros”.

O comunicado é emitido pela Igreja da Cientologia, não fazendo qualquer referência ao seu líder, David Miscavige, que se tem mantido discreto desde a emissão de notificações para responder num caso federal de tráfico de seres humanos.

No início do ano, um juiz norte-americano considerou-o oficialmente notificado, depois de concluir que o líder da igreja estava a esconder-se das 27 vezes em que os oficiais tentaram notificá-lo em dois diferentes estados.

Miscavige lidera a Igreja da Cientologia desde 1986, quando sucedeu ao fundador L. Ron Hubbard, que morreu nesse ano. A religião foi fundada, em 1952, pelo escritor de ficção científica. “A Cientologia aborda o espírito (não o corpo ou a mente) e acredita que o homem é muito mais do que um produto do seu ambiente, ou os seus genes”, pode ler-se na página do culto em Portugal.

As semelhanças entre os dois não ficam por aqui, lembra o antigo porta-voz da Cientologia, Mike Rinder, ao New York Post, em Janeiro deste ano: “Hubbard abandonou a mulher e nunca mais a viu depois de 1982.” Mary Sue passou os últimos anos de vida em reclusão, vigiada por membros da Igreja.

Já Michele “​Shelly” Miscavige​, a mulher de David, não é vista em público desde 2007, e acredita-se que continue a viver isolada e vigiada em Twin Peaks, na Califórnia, onde fica uma das fortalezas da Cientologia. Em 2013, Remini apresentou uma queixa na polícia pelo desaparecimento da amiga, mas o caso acabaria por ser arquivado.