Turistas alemães acusados da queda de uma estátua italiana centenária

Um grupo de jovens turistas alemães, que posavam para tirar fotografias para publicar nas redes sociais, foi acusado de derrubar uma valiosa estátua na propriedade que arrendaram para férias no Norte de Itália, disse o gerente da Villa Alceo na quinta-feira.

Dois elementos do grupo subiram a uma fonte para abraçar a obra Domina, do artista Enrico Butti, e outro empurrou-a com um pau. A estátua de 1,70 metros acabou por cair no chão, contou Bruno Golferini, o gerente da villa na cidade de Viggiu.

Golferini disse que apresentou queixa à polícia local contra os 17 turistas alemães que faziam parte do grupo que alugou a villa. Mas os ocupantes do espaço deixaram a Itália depois do incidente de segunda-feira, que foi captado pelas câmaras de vigilância da villa.

A estátua tinha cerca de 150 anos e estava avaliada em cerca de 200 mil euros, acrescentou Golferini, dizendo que seria difícil de reparar devido a danos adicionais nos azulejos da fonte.

“A Domina era, de certa forma, a mulher que protegia a villa”, desabafou o responsável. “Infelizmente, há pessoas ignorantes que fazem este tipo de coisas”, acrescentou.

Em Junho, um turista inglês publicou um vídeo nas redes sociais de si a escrever “Ivan + Hayley 23” numa parede do Coliseu de Roma, o que ergueu uma onda de indignação no país.