Em Barcelona, clientes estão a ser impedidos de usar algumas esplanadas se estiverem sozinhos

Em Barcelona, a capital da Catalunha, várias pessoas têm sido impedidas de usufruir das esplanadas de restaurantes por estarem sozinhas. Noutros casos, em que lhes é permitida a estadia, os estabelecimentos colocam aos clientes tempo limite de utilização.

Como noticiou o El País, estes casos não se resumem a restaurantes que estejam cheios ou próximos de esgotar a capacidade. Um homem, que partilhou a experiência com o jornal espanhol, revelou que, numa ocasião, chegou a ser impedido de se sentar em três esplanadas do bairro de Poble Sec que tinham lugares vazios.

As justificações que lhe deram variaram: num local, disseram-lhe que a mesa que aparentava estar vazia estava reservada. No entanto, assim que se levantou, viu um grupo de clientes, que estava atrás de si na fila, sentar-se na mesma mesa. Noutro, deram-lhe vinte minutos para utilizar a mesa. No último nem se chegou a sentar — a esplanada era para uso exclusivo de grupos.

Outra cliente insatisfeita contou ao El País que, quando tentou sentar-se sem companhia numa esplanada num outro bairro de Barcelona, disseram-lhe simplesmente que não podia fazê-lo se ninguém estivesse com ela.

Também se tem verificado um alargamento dos horários de almoço e jantar. Segundo o jornal espanhol, estes horários costumavam rondar os períodos entre as 13h30 e as 15h30, ao almoço, e entre as 20h30 e as 22h30, ao jantar.

Porém, alguns clientes queixaram-se nas redes sociais de terem sido impedidos de tomar bebidas na esplanada fora destes horários. Uma jornalista partilhou, inclusivamente, que a impediram de tomar café às quatro da tarde por ser “hora de aperitivo” pré-jantar.

Quando foi impedida de se sentar sem companhia, uma cliente que falou ao El País questionou se se tratava de uma questão de dinheiro e, se sim, quanto teria de pagar para utilizar uma mesa sozinha. "Disseram-me que não, que simplesmente não me podia sentar sozinha", contou ao jornal espanhol.

O número de esplanadas em Barcelona também tem aumentado ao longo dos últimos anos. Segundo dados da Federação de Associações de Moradores de Barcelona, entre 2019 e 2022, o número de licenças para esplanadas aumentou 62%.