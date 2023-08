7 dias, 7 fugas: festas, mariscadas e noites estreladas

Do que vai no prato ao que nos conta o céu, brindemos às tradições de Verão e aos 60 anos da Lamborghini.

Sábado, 5: em Moura, Tomate à Mesa

Primeiro vieram os Sabores do Campo. Depois, os Pratos de Borrego e o Pão e Azeite. Agora, Moura leva o Tomate à Mesa.

É o quarto momento dos Fins-de-Semana Gastronómicos alinhados pela autarquia raiana com o intuito de mostrar a autenticidade dos produtos e dos sabores da terra, aproveitando a boleia para convidar os comensais a visitar a região e a fazer prova do selo Moura Terra Mãe do Azeite do Alentejo.

Tomatada, gaspacho, migas, arrozes e sopas fazem a serventia da casa nos dias 5 e 6 de Agosto, nos 13 restaurantes que se associaram à causa (elencados aqui).

A quinta e última degustação do ano tem lugar a 26 e 27 de Novembro e é dedicada aos Pratos de Caça.

Domingo, 6: Guimarães presta honras a São Gualter

Em Guimarães, a tradição secular volta a cumprir-se: o primeiro fim-de-semana de Agosto é para celebrar as Festas da Cidade e Gualterianas.

Com base no culto a São Gualter, a festa nascida em 1906 galgou há muito o cariz religioso, prestando-se actualmente ao papel de maior festa do concelho vimaranense. Para o título contribuem, por exemplo, a Majestosa Procissão, a Feira de Artesanato, a Batalha de Flores, o Desfile de Charretes e a Marcha Gualteriana, jóia da coroa, que marca o encerramento das festividades. A música não falta à chamada: dos bombos, concertinas e cantares ao desafio na rua aos espectáculos na Plataforma das Artes com Agir, D.A.M.A., Irma e The Black Mamba, entre outros, há muito a escutar.

Até 7 de Agosto, com entrada livre (excepto marcha, 7,50€). Programa completo aqui.

Segunda, 7: no Caramulo, entre Lamborghinis

O 60.º aniversário da icónica marca italiana, fundada em 1963 por Ferruccio Lamborghini, dá o tom à nova exposição do Museu do Caramulo.

Patente até 17 de Setembro, Lamborghini: 60 Anos a Cortar o Vento mostra exemplares raros e modelos emblemáticos, dos mais antigos e desportivos aos mais exclusivos e sofisticados. No lote de veículos ali estacionados estão, por exemplo, o Urraco P250, o Espada 400 GT, o Jarama, o Miura, o Diablo, o Murciélago, o Gallardo Balboni, o Aventador SVJ Roadster e o Huracán STO.

Pode ser visitada todos os dias, das 10h às 13h e das 14h às 18h. O bilhete inteiro custa 9€ (5€ para crianças dos seis aos 15 anos e 7,50€ para seniores).

Terça, 8: tradições de Verão no Estoril

De pés bem assentes na tradição e de olhos postos na inovação, a Fiartil - Feira de Artesanato do Estoril volta a marcar o passo ao calendário veraneante desta localidade costeira. O certame celebra este ano 58 edições e uma montra onde a antiguidade não é um posto, mas sim um conduto para a mestria.

São mais de 300 os artistas presentes, vindos de todo o país, e desengane-se quem pensa que esta é uma feira só para comprar peças feitas à mão. É também uma oportunidade para assistir ao talento dos artesãos que trabalham ao vivo materiais como pele, madeira, cerâmica, vime ou cortiça. Tasquinhas e animação diária (actividades para crianças incluídas) completam a ementa.

As portas estão abertas todos os dias, das 17h às 23h (sexta e sábado, até às 24h), até 26 de Agosto.

Quarta, 9: Ílhavo faz a festa ao bacalhau

Dos tempos em que alimentava os navegadores nas longas jornadas no mar a ingrediente essencial (e identitário) da gastronomia portuguesa, o fiel amigo e as suas (quase) mil formas de ser cozinhado dão o nome e mote ao Festival do Bacalhau.

Servido no Jardim Oudinot da Gafanha da Nazaré, entre 9 e 13 de Agosto, por uma dezena de associações locais, o evento presta tributo ao bacalhau e aos seus derivados (caras, línguas, samos).

Ao saber culinário junta-se a receita de anos anteriores: de manhã à noite, há showcookings, degustações, concursos, artesanato, oficinas, jogos, desporto, visitas guiadas ao Navio-Museu Santo André, exposições e concertos. A instalação-performance do projecto Azul Petróleo (diariamente), a Corrida Mais Louca da Ria (dia 12 de Agosto) e a Volta ao Cais em Pasteleira (13) são três dos momentos em destaque.

Quinta, 10: de Olhão no marisco

Da tradição da vila piscatória à arquitectura da cidade cubista, passando pelas praias e ilhas da Ria Formosa. No mapa do Verão algarvio, juntemos o marisco aos pontos de referência de Olhão (excepção feita aos últimos três anos, cortesia da pandemia).

Santolas, sapateiras, lavagantes, camarões, lagostas, amêijoas, ostras, cataplanas, açordas ou arrozes são algumas das iguarias à prova no Festival do Marisco, que assenta arraiais no Jardim Pescador Olhanense, entre 10 e 14 de Agosto (das 19h30 à 1h30). A festa não fica pelo prato: a acompanhar a degustação, há música com David Carreira, Tributo a Tina Turner, Bárbara Bandeira, Wet Bed Gang e Vitor Kley.

A entrada custa 10€ (5€ para crianças dos sete aos 12 anos; grátis para menores de seis anos).

Sexta, 11: Noite de Estrelas em Tróia

As Ruínas Romanas de Tróia dão o cenário e o resto está escrito nas estrelas. Organizada pelo Troia Resort, a iniciativa Noite de Estrelas volta a contar histórias a 11 de Agosto, cruzando a arqueologia do lugar, que em tempos foi o maior centro de produção de salgas de peixe do Império Romano, com o quadro de astronomia que lhe serve de tecto.

Observação de astros, estrelas e constelações, e histórias sobre a Antiguidade e “a mitologia associada a cada constelação no tempo dos Romanos” compõem o alinhamento do programa, apontado a miúdos e graúdos.

Às 21h30, com bilhetes a 12,50€ (7,50€ dos cinco aos 12 anos) e reserva obrigatória em arqueologia@troiaresort.pt.