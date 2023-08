PSV Eindhoven vence Supertaça dos Países Baixos

O PSV Eindhoven conquistou, esta sexta-feira, pelo terceiro ano consecutivo, a Supertaça dos Países Baixos de 2023 após derrotar, por 0-1, com um golo de Noa Lang (79’), o Feyenoord, actual campeão neerlandês.

O vice-campeão ampliou para 14 o recorde de vitórias na competição (mais dez do que a equipa de Roterdão e cinco do que o Ajax). O vencedor da última edição da Taça dos Países Baixos — troféu erguido nos penáltis, com o português Fábio Silva a ser decisivo — entra na nova temporada com o pé direito.

A antiga equipa do técnico benfiquista, Roger Schmidt, foi mais forte do que o adversário, que teve Santiago Giménez (alvo das “águias” que esta semana renovou contrato) no ataque.