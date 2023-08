Calor aumenta risco de incêndio: só dois distritos escapam a avisos

Mais de 70 concelhos do interior Norte e Centro e dos distritos de Beja e Faro estão esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os dados divulgados indicam que estão em perigo muito elevado cerca de 90 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Lisboa, Leira, Aveiro, Coimbra, Viseu, Guarda, Portalegre, Porto, Vila Real e Bragança.

Em perigo elevado estão mais de 50 concelhos dos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Santarém, Leiria, Lisboa, Setúbal, Évora, Portalegre, Beja e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Nos próximos dias, o número de concelhos em perigo máximo vai aumentar, de acordo com a previsão do instituto, que espera uma subida das temperaturas a partir desta sexta-feira.

Na quinta-feira, por causa da subida dos valores da temperatura e da redução da humidade, a Protecção Civil alertou para o agravamento do estado do tempo nos próximos dias, mantendo o país em alerta amarelo para risco de incêndios rurais.

"As condições meteorológicas que vamos ter nos próximos ditam-nos que qualquer pequena ocorrência poderá tornar-se numa grande ocorrência", disse secretária de Estado da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, num "briefing", na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), em Carnaxide, em Oeiras.

Desde o início do ano, as mais de 5264 ocorrências de fogo já afectaram 10.648 hectares de espaços rurais.

De acordo com o comandante nacional de emergência e protecção civil da ANEPC, André Fernandes, será verificado "um vento mais seco em todo território", a humidade vai estar nos 30% e "a temperatura máxima vai subir gradualmente, podendo atingir os 40º em várias zonas do país e 35º e 37º na região de Lisboa no sábado e no domingo, respectivamente".

Devido ao aumento do risco de incêndios rurais nos próximos dias, André Fernandes explicou que foi decidido manter o estado especial de alerta no nível amarelo para os incêndios rurais e as medidas para operacionalização na região de Lisboa e Vale do Tejo, com reforço de dois corpos de bombeiros, tendo um acréscimo de 150 operacionais.

Para hoje, o IPMA prevê uma subida da temperatura máxima, mais significativa nas regiões Centro e Sul, e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental durante a tarde, assim como nas terras altas.

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 10 graus Celsius (Bragança) e os 21 (Faro) e as máximas entre os 24 graus Celsius (Aveiro) e os 36 (Faro, Beja e Setúbal).