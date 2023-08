Papa abençoa oliveira ao som do canto da fadista Cuca Roseta

A Scholas Occurrentes foi criada por Jorge Bergoglio, hoje Papa, Francisco, em 2001. Trata-se de um estabelecimento de ensino que visa a inclusão, que se espalhou por cerca de 190 países.

Os jovens da escola construíram um mural com de três quilómetros que será um recorde do mundo. Francisco deu a última pincelada no mural de três quilómetros que termina na sede da instituição.

No final, Cuca Roseta cantou dois fados e Francisco abençoou uma oliveira.

