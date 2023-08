Carteiristas detidas em Lisboa por roubarem anéis de ouro e dinheiro a peregrina

A PSP deteve esta quinta-feira, em flagrante delito, duas carteiristas que furtaram uma peregrina que está em Lisboa no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), lesando-a em cerca de 5 mil euros, anunciou aquela força policial.

Em comunicado, a PSP esclareceu que a vítima, uma mulher de 63 anos, visitava Lisboa quando “as duas suspeitas furtaram, do interior da mochila, vários documentos, dois anéis em ouro, um telemóvel e 312 euros em numerário, causando um prejuízo à lesada de cerca de 5 mil euros”.

As suspeitas, de 34 e 41 anos, concretizaram o furto às 12h30, na freguesia de Santa Maria Maior, adianta o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, acrescentando que o crime foi presenciado por polícias das equipas especializadas no furto por carteirista.

Depois de assistirem ao furto, os agentes detiveram de imediato as suspeitas, apreendendo os objectos furtados e, em ato contínuo, “foram ao encontro da vítima, explicando-lhe o sucedido, momento em que esta verificou que a sua mala estava aberta”.

A detenção foi efectuada por uma equipa conjunta especializada no furto por carteirista da PSP e da Europol, no âmbito da cooperação internacional com a PSP para a Jornada Mundial da Juventude.

Na quarta-feira, a PSP já tinha detido dois carteiristas, também em flagrante delito, que furtaram do interior de uma mochila de uma mulher de 65 anos uma carteira que, além dos documentos pessoais, continha cerca de 225 euros.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que conta com a presença do Papa Francisco.