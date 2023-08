Obrigado, Portugal, por convidar o Papa

Os pecados da Igreja são muitos, gravíssimos, inaceitáveis. No entanto, se há Papa que tem feito um enorme esforço para a encaminhar no caminho que devia ter sido sempre o seu, é o Papa Francisco.

Confesso que as críticas à realização da Jornada Mundial da Juventude em Portugal me importunam. Portugal é um país laico. Graças a Deus, sim. Mas isso não impede que se tenha em atenção as principais características da sociedade nacional, nem o papel que a Igreja sempre teve entre nós. Oitenta por cento dos portugueses são católicos. A maioria dos restantes que professam outra religião são cristãos. E os não-crentes foram formatados pela cultura cristã. Como consta que Saramago disse: “Eu sou católico, não acredito é em Deus...” É nos Evangelhos que se baseiam as ideologias humanistas que dominam hoje os países de tradição cristã, desde pelo menos as revoluções liberais. É essa a origem das democracias ditas ocidentais.