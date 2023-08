Daesh confirma a morte do seu líder e anuncia sucessor

O Daesh (Estado Islâmico) confirmou esta quinta-feira a morte do seu líder, Abu al-Hussein al-Quraishi, e a nomeação de Abu Hafs al-Hashimi al-Quraishi para o seu lugar. A notícia foi avançada pelo porta-voz do grupo, numa gravação sem data publicada no seu canal do Telegram.

Este parece ser a primeira confirmação do destino do líder do grupo radical desde que o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse em Abril que os serviços secretos turcos o tinham morto na Síria.

O Daesh, uma sombra da organização que outrora governou um terço do Iraque e da Síria, não deu detalhes sobre o novo líder.

O movimento atingiu o auge em 2014 quando o então líder, Abu Bakr al-Baghdadi, declarou o território que controlava como um califado.

Combatido em ambos os países, incluindo por uma coligação liderada pelos Estados Unidos, Baghdadi acabou morto durante uma operação militar norte-americana na Síria em 2019.

Abu Hussein al-Husseini al-Quraishi tinha assumido o cargo em Novembro de 2022, depois de o seu antecessor ter sido morto, também na Síria.

Os militantes do Daesh continuam a realizar ataques tanto na Síria como no Iraque, mas os milhares de militantes que restam têm-se escondido principalmente nas regiões remotas da Síria e do Iraque nos últimos anos.

A coligação liderada pelos EUA, juntamente com uma aliança liderada pelos curdos conhecida como Forças Democráticas Sírias (FDS), continua a realizar operações contra o Daesh na Síria.