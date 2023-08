JMJ: “Estou à espera de conseguir uma selfie com o Papa Francisco”

Uns dormem a sesta enquanto aguardam, outros repõem o protector solar e os mais festeiros abanam as bandeiras no ar. São mais de 300 mil jovens à espera de conhecer o Papa Francisco.

Na Colina do Encontro, milhares de jovens estão prestes a viver um dos momentos mais aguardados da sua vinda a Lisboa: vão ver o Papa Francisco pela primeira vez. No ar, agitam-se as bandeiras dos países de todo o mundo. Estão todos aqui representados, excepto as Maldivas. É o concretizar de um sonho e ninguém fica indiferente, mesmo os que não são católicos. “Vieram de todos os lugares pela mesma razão. Fico arrepiada”, confessa a francesa Camille, que não é católica, mas se diz “arrepiada” com esta manifestação de fé.