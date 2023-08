Não é só a rezar que se vive a fé na JMJ. A música “serve a Deus” e chega aos jovens

Os Masterplan, os Figo Maduro e o padre Rob Galea são três dos 2500 artistas que animam o Festival da Juventude, estes dias em Lisboa. A música é parte da celebração do encontro de jovens com o Papa.

No relvado da Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, os jovens saltam e dançam, não escondendo a alegria de estar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ). No ar, agitam as bandeiras dos seus países, ao som da banda Masterplan. Estão aqui peregrinos de 192 países, unidos por uma só fé e também pela música, que é mote para mais de 600 iniciativas do encontro de jovens com o Papa Francisco. Afinal, já dizia o ditado, “cantar é rezar duas vezes”.