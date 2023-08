Em família: entre castelos e miradouros, com vistas largas e ruas floridas

FESTAS

Viagem Medieval em Terra de Santa Maria

2 a 13 de Agosto

Num centro histórico vestido a rigor, entre 103 espectáculos diários e 16 áreas temáticas interactivas e expositivas, assiste-se, nas palavras da organização, à “maior recriação histórica da Europa”. Nesta 26.ª edição do evento emblemático de Santa Maria da Feira, é D. João I, Mestre de Avis, de cognome O da Boa Memória, quem dá o cunho à experiência.

Com Aljubarrota, a independência e a expansão do território português a servir de pano de fundo à animação, revive-se o quotidiano da época entre cavaleiros, donzelas, mercadores, artesãos, arqueiros, saltimbancos, albergues, acampamentos, festins, cortejos, batalhas, torneios, banhos de São Jorge, uma feira franca e um souk.

O video mapping Para Lá das Muralhas, o espectáculo Um Rei para Um Reino e os Ecos Gregorianos entoados por meia centena de monges estão entre as novidades deste ano.

Aberto das 12h às 00h30, com bilhetes diários entre 4€ e 5€ e pulseiras de acesso geral a 10€ (crianças até aos 5 anos não pagam).

Ruas Floridas

29 de Julho a 6 de Agosto

Do chão às fachadas, com direito a tectos de papel e decorações a preceito. Com a minúcia ao serviço da imaginação de cada um e à medida dos temas definidos pela vizinhança, o Redondo volta a enfeitar-se com flores e figuras feitas de papel colorido.

A tradição, que remonta ao século XIX e inicialmente fazia parte das festas dedicadas à Nossa Senhora de ao Pé da Cruz, ganhou entretanto uma identidade própria, fazendo parte da agenda da vila alentejana a cada par de anos e atraindo milhares de visitantes. A compor o ramalhete, há petiscos, produtos locais, artesanato, provas de vinhos, exposições, corrida de toiros, convívio piscatório e um cartaz musical abrilhantado por Álvaro de Luna, Anjos, Augusto Canário, André Sardet e David Carreira, entre outros. A entrada é livre.

VISITAS

Amoreiras 360° Panoramic View

1 a 6 de Agosto

Situado no terraço do Amoreiras Shopping Center, em Lisboa, o mais altaneiro dos miradouros alfacinhas aproveita o encontro de jovens de todo o mundo e convida a desfrutar das suas vistas por metade do preço.

À espera dos visitantes está uma paisagem única, particularmente gloriosa ao pôr-do-sol, rasgada pela Ponte 25 de Abril e, mais ao longe, a Vasco da Gama, emoldurada pelo rio Tejo e estendida a monumentos como o Padrão dos Descobrimentos, o Cristo Rei, o Aqueduto das Águas Livres, o Mosteiro dos Jerónimos ou o Castelo de São Jorge.

Aberto das 10h às 12h30 e das 14h30 às 22h, com bilhetes a 2,50€ (1,50€ dos 6 aos 16 anos e seniores; grátis até aos 5).

MÚSICA

Shrek - O Musical

6, 26 e 27 de Agosto

Versão portuguesa do musical da Broadway baseado no famoso filme de animação que apresentou a milhões de pessoas um ogre solitário, adorável de tão detestável. A viver num mundo de contos de fadas enviesados, Shrek dá por si a ter de resgatar uma princesa e a apaixonar-se.

Com produção da Yellow Star Company, a peça sobe ao palco do Centro de Espectáculos do Casino de Tróia, nos dias 6, 26 e 27 de Agosto, sempre às 18h. Os bilhetes custam entre 19€ e 23€.

Playlist para Ir para a Praia

Na praia, no carro, no comboio, no barco, a pé. Eis uma playlist para acompanhar os dias de Verão e dar o tom à estação quente, criada pelo Tomás Wallenstein (Capitão Fausto) a convite do Lu.Ca - Teatro Luís de Camões. O resultado pode ser sintonizado no canal Spotify do teatro.

FESTIVAL

Mel - Piquenique das Artes

3 a 5 de Agosto

O festival torna a estender a manta às famílias, de “todas as faixas etárias e diversas formações”, ressalva a organizadora Elogio Vadio, e ao convívio intergeracional.

Instalado no Parque da Devesa (Vila Nova de Famalicão), um evento interdisciplinar que tem como alicerces a sustentabilidade, a interculturalidade e a comunidade — e que vai buscar o nome ao alimento que não tem prazo de validade e que resulta de uma produção colaborativa.

Nesta edição, desenhada sob o tema Sublimação e apresentada como uma “reflexão acerca dos diversos estados do mesmo elemento”, entra em cena a música de Marquise, Verbian, Che ChaBón Trio e Sofá de Freud, uma exposição e a homenagem a João Filipe da Costa Oliveira, um dos fundadores do festival. De quinta a sábado, com entrada livre.

Folk Monção - O Mundo a Dançar

29 de Julho a 6 de Agosto

No Alto Minho — e também na vizinha Galiza — está aberta a rota de contacto com as danças do mundo. O festival põe o foco nas várias expressões do folclore, fazendo do evento um verdadeiro passaporte para a descoberta das respectivas culturas.

Nesta 38.ª edição participam grupos de Portugal, África do Sul, Argentina, Bolívia, Equador, Geórgia, México, Taiti, Ucrânia e Venezuela. A organização é do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Barbeita.

A entrada é livre; o mapa completo pode ser consultado em www.folkmoncao.com.

Foto Folk Monção - O Mundo a Dançar DR/Abel Cunha

Ágora

5 e 6 de Agosto

Música, instalações interactivas e artes performativas enchem o Castelo de Leiria em três fins-de-semana.

O primeiro acontece já neste sábado e domingo, com Aldina Duarte, Pedro Mafama, as Adufeiras de Idanha-a-Nova e Filipe Baptista a darem a arte ao manifesto da iniciativa que, conta a nota de imprensa, “pretende cruzar a memória, o presente e o que há-de vir através da exploração de diversos territórios artísticos”. Tudo num lugar onde, salientam, “cada pedra conta uma história, cada muralha tem um horizonte, cada som tem um silêncio”.

As crianças não são esquecidas: pelo palco passam também as Antiprincesas: Clarice Lispector de Cláudia Gaiolas e As Árvores Não Têm Pernas para Andar de Joana Gama (respectivamente, às 16h30 e 17h30 de domingo).

A entrada custa 2,10€, valor da bilheteira do castelo (1,05€ até os 25 anos e seniores; grátis para crianças até aos 10 anos). O Ágora prossegue a 9 e 10 de Setembro e 7 e 8 de Outubro.

OFICINAS

Oficina dos Pássaros

6 de Agosto

Orientada pelo projecto comunitário Planteia, a oficina para maiores de 4 anos propõe-se a falar sobre pássaros e a contar histórias “imaginando que somos como eles”.

Domingo, das 10h30 às 12h30, junto à Casa da Cultura de Ílhavo. A participação requer inscrição em mediacao.23milhas@cm-ilhavo.pt e tem um custo de 2€.

Oficinas para Tempos Disponíveis

3 a 24 de Agosto

No Theatro Circo de Braga, uma série de oficinas para entreter a petizada (dos 6 aos 12 anos) nos tempos livres.

Na ordem de trabalhos estão Peças de um puzzle (dia 3), Contrastes (10), Construção de uma escultura (17) e Construção de marionetas (24). Sempre à quinta-feira, das 10h às 13h e das 14h30 às 16h30, mediante inscrição prévia (10€/oficina).