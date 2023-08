Taxas Euribor descem em todos os prazos utilizados no crédito à habitação

As taxas Euribor desceram esta quinta-feira a três, a seis e a 12 meses, os prazos utilizados no crédito à habitação em Portugal. Até haver uma melhor percepção do que pode ser a decisão em Setembro do Banco Central Europeu (BCE) relativamente às suas taxas directoras – de nova subida ou de paragem – as taxas Euribor, especialmente nos dois prazos mais longos, deverão registar pequenas variações.

A descida foi mais pronunciada na taxa Euribor a 12 meses, a mais representada no stock de créditos com taxa variável (40%), ao recuar para 4,052%, menos 0,029 pontos percentuais. Depois de ter avançado até 4,193%, em 7 de Julho, um novo máximo desde Novembro de 2008, este prazo volta a ficar perto dos 4%.

A média da taxa Euribor a 12 meses, a que serve de referência para novos empréstimos e revisão dos actuais, avançou de 4,007% em Junho para 4,149% em Julho, mais 0,142 pontos.

A taxa a seis meses desceu para 3,937%, menos 0,007 pontos percentuais do que na quarta-feira e contra o máximo desde Novembro de 2008, de 3,972%, verificado em 21 de Julho.

A média da Euribor a seis meses subiu de 3,825% em Junho para 3,942% em Julho, mais 0,117 pontos.

A Euribor a três meses também recuou, para 3,722%, menos 0,011 pontos, mantendo-se muito próxima do máximo desde Novembro de 2008, de 3,733%, verificado esta quarta-feira.

A média da Euribor a três meses subiu de 3,536% em Junho para 3,672% em Julho, ou seja, um acréscimo de 0,136 pontos percentuais.

As Euribor começaram a subir mais significativamente a partir de Fevereiro de 2022, depois de o BCE ter admitido que poderia subir as taxas de juro directoras devido ao aumento da inflação na zona euro, que foi particularmente acentuada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de Fevereiro do ano passado.

Na reunião de Julho, o BCE voltou a subir os juros, pela nona sessão consecutiva, mas colocou, pela primeira vez em mais de um ano, a hipótese de fazer uma pausa, conforme os dados económicos da zona euro que entretanto forem sendo divulgados. A última subida foi de 0,25 pontos percentuais, colocando a taxa de juro de depósitos, referência para o mercado, nos 3,75%.

As Euribor são fixadas diariamente pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário. Com Lusa