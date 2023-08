Banco de Inglaterra sobe juros para 5,25%, máximo desde 2008

O Banco de Inglaterra aumentou esta quinta-feira a taxa de juro de referência de 5% para 5,25%, o nível mais alto em 15 anos, para controlar a inflação homóloga, que em Junho era de 7,9%.

Este é o décimo quarto aumento consecutivo do preço do dinheiro no Reino Unido, decidido no final da reunião do Comité de Política Monetária da entidade emissora britânica, cujo objectivo é controlar a inflação para que esta se mantenha em 2%.

No comentário após ser anunciada a decisão desta quinta-feira, o comité alertou ser "ainda muito cedo para concluir que a economia está - ou está perto de estar - num ponto de viragem".

Nesta quarta-feira, o governador do Banco de Inglaterra Andrew Bailey já tinha feito declarações no sentido de que as taxas de juro precisariam de manter-se a níveis elevados por um período de tempo prolongado: "para que a inflação volte ao objectivo [pretendido], teremos de manter esta orientação de política [monetária] ", afirmou.

De acordo com os últimos dados oficiais, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no Reino Unido situou-se em 7,9% nos doze meses até Junho, contra 8,7% em Maio.

A próxima reunião do Banco de Inglaterra realiza-se a 21 de Setembro.

Na semana passada, o Banco Central Europeu também subiu as taxas directoras da zona euro em 0,25%, colocando a taxa de juro de depósito nos 3,75%, admitindo uma possibilidade de paragem em Setembro, se os indicadores económicos evoluírem de forma positiva.

Em Julho, a inflação na zona euro abrandou, passando de 5,5% em Junho para 5,3%, mas ainda muito ligeiramente.