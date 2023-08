João Coelho bate recorde nacional dos 400 metros

João Coelho (Sporting) melhorou esta quinta-feira o recorde nacional dos 400 metros com uma marca (44,79 segundos) que lhe valeu a vitória nos Jogos Mundiais Universitários e o qualificou para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

Pouco mais de um mês depois de ter fixado o recorde nacional em 45,05s nos Jogos Europeus Cracóvia 2023, o atleta natural de Vila Franca de Xira voltou a melhorar a marca, impondo-se na final das "Universíadas" ao australiano Reece Holder, que registou o mesmo tempo, 21 centésimos de segundo abaixo do "mínimo" (45,00s), e ao romeno Mihai-Sorin Dringo (45,27s).

João Coelho, de 24 anos, oitavo nos Europeus "indoor" Istambul 2023, assegurou a terceira medalha lusa nos Jogos Mundiais Universitários de 2023, depois das pratas da nadadora, e também já olímpica, Camila Rebelo, nos 200 metros costas, e da lançadora do peso Eliana Bandeira.

O velocista é também o oitavo português com vaga para Paris 2024, o terceiro no atletismo, depois de Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e Isaac Nader, nos 1.500 metros, apesar de a confirmação dos lugares na modalidade só ocorrer a 30 de Junho de 2024, quando houver o acerto entre lugares de ranking e atletas que fazem marca de qualificação.

A surfista Teresa Bonvalot e os nadadores Camila Rebelo, nos 200m costas, Diogo Ribeiro, nos 50m e 100m livres e nos 100m mariposa, 50m nos livres, e João Costa, nos 100m costas, são os outros portugueses com "passaporte" para os próximos Jogos Olímpicos.

João Coelho admitiu querer "mais e mais" depois de se ter tornado no português mais rápido de sempre nos 400 metros.

"Foi uma sensação incrível, de dever cumprido, com a marca de qualificação directa. Nunca me tinha passado pela cabeça. Mas conseguir com esta marca deixou-me muito feliz", sublinhou João Coelho.

"Foi um bom dia para voar! Foi muito bom. Estava muito confiante, encarei a prova com o máximo de confiança e ambição. Queria muito correr em 44 segundos, tinha estado descontraído nas eliminatórias e na semifinal, sabia que estava a valer o meu recorde pessoal e foi dar tudo. Tive um adversário muito bom, que se superou, foi até ao fim, e foi o que a marca acabou por ser", explicou o velocista do Sporting.

"Inicialmente, sim [achei que tinha vencido]. Porque quando meti um pé para a frente e me inclinei para a meta, olhei pelo canto do olho e julguei estar à frente... Pelos vistos não estava assim tão à frente e foi esperar até a marca sair e ser declarado vencedor", explicou.

João Coelho promete o máximo empenho para os Mundiais ao ar livre, entre 19 e 27 de Agosto, em Budapeste: "Estou na minha melhor forma. O Mundial está à porta, vou continuar a treinar-me e a correr o mais rápido possível".

João Coelho aponta novos objectivos e melhores marcas.

"Estou a treinar-me bem, espero correr sempre mais rápido. Porque não vivemos do passado, vivemos do presente e dos feitos que conseguimos alcançar. É nisso que acredito. Claro que estou muito contente, mas estou a trabalhar sempre por mais", rematou.