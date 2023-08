Yannick, ou a revolta do treinador de bancada

E se um espectador indignado com a má qualidade (que é coisa subjectiva) da peça de teatro que foi ver se levantar para protestar a meio do espectáculo, isso é… Yannick, o novo filme de Quentin Dupieux, o homem de Pneu ou 100% Camurça. Apresentado no Concurso Internacional de Locarno em simultâneo com a sua estreia em França, Yannick não se desvia do que caracteriza desde sempre o cinema do (aqui) realizador/argumentista/montador/director de fotografia Dupieux: uma ideia fora do baralho que é explorada sem engonhar nem fazer perder tempo a ninguém (os seus filmes raramente ultrapassam a hora e meia, este mal ultrapassa a hora de duração). Neste caso, é muito simples: e se o espectador reivindicar o respeito que os artistas lhe devem?

