Pôr do Sol e outros filmes para ver esta semana

Depois do sucesso da série - cujas duas temporadas estão disponíveis na RTP Play e na Netflix – Pôr do Sol regressa em formato de longa-metragem, onde é explicada a origem “da família Bourbon de Linhaça e do seu bem mais valioso: o Colar de São Cajó” que, supostamente “está na família há mais de 3500 anos e esconde segredos, maldições e uma lendária receita de bacalhau.” Com um enredo recheado de drama, de crimes, de amor e de traições, este filme parodia o formato e os ingredientes habituais de uma telenovela.

Com realização de Manuel Pureza e argumento de Henrique Cardoso Dias, Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó é fruto de um acordo entre a Coyote Vadio, a RTP e a Nos Audiovisuais. Gabriela Barros, Rui Melo, Diogo Infante, Marco Delgado, Sofia Sá da Bandeira, Diogo Amaral, José Raposo e Manuel Cavaco assumem as personagens principais. Críticas, salas e horários

Desde sempre que a pequena Salomé, filha de emigrantes portugueses em França, passa as férias de Verão na aldeia da sua família, em Trás-os-Montes. Ela e a avó, tida como bruxa pelos outros habitantes da aldeia, têm uma ligação muito próxima. Mas quando a velha senhora morre subitamente ao seu lado, a menina começa a sentir o espírito dela dentro de si e quase mata uma das vizinhas, que julga ser responsável pela sua morte.

Produzido pela Midas Filmes em co-produção com França e Bélgica, e estreado na Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes, Alma Viva marca a estreia em realização de longa-metragem da luso-descendente Cristèle Alves Meira – já conhecida pelas curtas Campo de Víboras (2016) e Invisível Herói (2019), ambas estreadas em Cannes. A história, apesar de ficcional, contém diversos elementos biográficos e tenta fazer um retrato da cultura transmontana através dos olhos de uma criança.



Filmado, durante o Verão de 2021, em Junqueira, no concelho de Vimioso (de onde é originária parte da família de Cristèle), este drama conta com as actuações de Ana Padrão, Lua Michel (filha da realizadora), Pedro Lacerda, Valdemar Santos e vários actores não profissionais, residentes na localidade.

Em exibição no dia 4 de Agosto 18h25 no TVCine Edition

António Joaquim Rodrigues Ribeiro nasceu a 3 de Dezembro de 1944, numa pequena aldeia do concelho de Amares, distrito de Braga. Sendo um dos 12 filhos de um casal de camponeses, fez a escola primária e desde cedo se habituou a ajudar no campo. Com 12 anos partiu para Lisboa, onde trabalhou como aprendiz de balconista e caixeiro. Mais tarde cumpriu serviço militar em Angola e, em 1975, viajou por Londres e Amesterdão, onde se descobriu e aprendeu a profissão de barbeiro. Regressa a Lisboa em 1977, onde durante o dia trabalha como cabeleireiro e à noite estuda e dedica-se à música. Em 1981, participa no conhecido programa O Passeio dos Alegres, de Júlio Isidro. A sua sonoridade diferente e o seu estilo inigualável fazem-se notar.



Em 1982, edita o primeiro single, com os temas Povo que lavas no rio, de Amália Rodrigues (a sua grande inspiração), e Estou além. No ano seguinte, grava o LP Anjo da Guarda, com dez faixas da sua autoria, onde se destacam os êxitos É p'ra amanhã e O corpo é que paga. Um ano depois lança o seu segundo e último álbum, Dar & Receber com, entre outras, a sua inesquecível Canção de engate. Variações morreu em Lisboa, a 13 de Junho de 1984, devido a uma broncopneumonia. Tinha 39 anos.

Projecto a que o realizador João Maia (O Prego) se dedicou durante mais de 15 anos, este é um filme biográfico que segue os últimos anos de vida de António Variações, um dos mais aclamados e criativos cantautores em língua portuguesa, que abriu caminho e deixou marcas em várias gerações de artistas. Com Sérgio Praia como protagonista – que já antes tinha dado corpo ao mesmo personagem na peça de teatro Variações de António, de Vicente Alves do Ó –, o elenco conta também com a participação de Victória Guerra, Lúcia Moniz, Miguel Raposo, Madalena Brandão, Augusto Madeira e Filipe Duarte. Em exibição no dia 9 de Agosto, às 23h, na RTP1

Com assinatura de João Gonzalez, esta curta-metragem de 14 minutos teve estreia mundial em Maio de 2022 na Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes, onde recebeu um Prémio do Júri, e fez história por ser o primeiro filme português a ser nomeado para os Óscares da Academia.



Natural do Porto, onde nasceu em 1996, João Gonzalez tem em Ice Merchants a sua primeira produção profissional, depois de The Voyager (2017) e de Nestor (2019). Além da realização e argumento, o cineasta é também responsável pela banda sonora, na qual foi ainda instrumentista.



A história centra-se num homem que vive com o seu filho numa casa no alto de um precipício. Para vender gelo aos habitantes da aldeia situada na planície abaixo, todos os dias eles saltam de pára-quedas. Disponível na Filmin

No início de Maio de 2016, um grupo de 11 mulheres – composto pelas actrizes Rita Blanco, Anabela Moreira, Cleia Almeida, Vera Barreto, Teresa Madruga, Ana Bustorff, Teresa Tavares, Alexandra Rosa, Íris Macedo, Sara Norte e Márcia Breia – parte de Vinhais, em Trás-os-Montes, em peregrinação a Fátima. Durante nove dias, e ao longo de quatrocentos quilómetros, fazem o seu caminho individual, superando as adversidades com estoicismo, coragem e fé.

Com realização de João Canijo – também autor de Ganhar a Vida (2001), Noite Escura (2004), Mal Nascida (2007), Fantasia Lusitana (2010), Sangue do Meu Sangue (2011), É o Amor (2012) ou Mal Viver/Viver Mal (2022) –, um road movie semidocumental que tem como pano de fundo a relação entre mulheres e que tenta reflectir sobre as "coisas extremas que se podem fazer por necessidade de fé".

Segundo o realizador, o projecto iniciou-se com "um texto que foi construído ao longo de dois anos, porque as actrizes fizeram peregrinações reais que documentaram. E foi a partir dessa informação, dos incidentes e dos acidentes das várias peregrinações, que se chegou ao guião do filme", conta. Canijo explica também que "as actrizes estiveram em Vinhais para serem de Vinhais. As suas personagens têm vidas que elas viveram em Vinhais".

Disponível na Amazon Prime Video