De Estocolmo a Lisboa, sempre na tagarelice

O título parece uma equação matemática mas é uma forma de apresentar as três protagonistas: as irmãs Maya e Nilo, e a filha adolescente da segunda, Laura (metida dentro parêntesis porque esse é também o seu lugar, “entre parêntesis”, num filme todo voltado para as duas mulheres adultas). Maya é cantora e um pouco estouvada, Nilo é escritora (ou mais precisamente, e como ela se apresenta, “escritora feminista”), e as duas (ou as três) vêm de Estocolmo até Portugal, atravessando a Europa de automóvel, para visitar a mãe moribunda.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt