Calor, ansiedade e cansaço na JMJ: Protecção Civil vai reforçar resposta nos próximos dias

Face ao agravamento da situação meteorológica para os próximos dias, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil deverá apresentar esta quinta-feira uma "antevisão do quadro meteorológico" para os próximos dias centrada na resposta que será dada na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que decorre em Lisboa. O IPMA já alertou para uma massa de ar vinda de Espanha que fará subir os termómetros a partir do final da semana, com temperaturas que podem chegar aos 40 graus Celsius no fim-de-semana.

A secretária de Estado da Protecção Civil, Patrícia Gaspar vai participar na conferência de imprensa onde serão anunciadas as "determinações operacionais" para responder ao calor que se anuncia para os próximos dias durante a Jornada Mundial de Juventude, deixando ainda uma série de recomendações à população. A aposta na prevenção faz todo o sentido já que o IPMA espera um aumento das temperaturas nos próximos dias.

Espera-se uma reviravolta meteorológica na sexta-feira, trará um “episódio de tempo quente a partir do dia 5, em alguns locais já no dia 4, que se estende até pelo menos terça-feira, 8 de Agosto”, disse ao PÚBLICO Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As temperaturas máximas em todo o território oscilarão entre 30 e 40 graus.

“Vamos ter uma subida significativa de temperatura, as pessoas vão notar a diferença em relação aos dias anteriores. Tem potencial de alerta amarelo, ou até laranja em alguns locais. Mas não é uma anomalia: é normal haver períodos em que as temperaturas sobem mais no Verão”, realçou a meteorologista.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil revelou ontem que, no início da JMJ, na passada terça-feira respondeu a 403 ocorrências, encaminhando 16 pessoas para unidade hospitalar, no âmbito do dispositivo montado a propósito da Jornada Mundial da Juventude.

"Entenda-se também que [além dessas 16] todas as outras situações de assistência foram resolvidas por estes profissionais e por estes dispositivos instalados para este efeito", referiu o adjunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, Bruno Borges.

Na conferência de imprensa diária sobre a operação de segurança da JMJ, Bruno Borges evidenciou que o dispositivo montado, em Fátima e no Parque Eduardo VII (Lisboa), deu uma resposta positiva às ocorrências registadas.

Ao todo estiveram envolvidos "467 operacionais e 220 veículos dos diversos agentes de protecção civil", entre os quais Bombeiros, Cruz Vermelha e Instituto Nacional de Emergência Médica.

À agência Lusa, o representante do INEM, Ivo Cardoso, explicou que a maioria das assistências realizadas na terça-feira esteve relacionada com situações de ansiedade, calor e cansaço.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica.