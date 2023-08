À procura de um lugar à sombra em Lisboa

Esta semana, visitei mais igrejas do que no último ano inteiro. Por estes dias de Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, os templos católicos são ao mesmo tempo epicentro da programação religiosa mas também um porto seguro para quem procura sombra e um lugar para descansar.

Falo-vos de igrejas numa newsletter do Azul tendo em mente as centenas de milhares de peregrinos que se espalham por todo o concelho de Lisboa e arredores, não apenas em lugares abrigados, como os templos, mas por espaços abertos como a Cidade da Alegria, que se instalou no Jardim Vasco da Gama, em Belém, ou do Campo da Graça, o nome que por estes dias se dá ao Parque Tejo-Trancão.

Em Belém, muitos peregrinos seguem pela rua em fila indiana para conseguirem ir todos pela sombra, ou deitam-se em grupos com uma disposição que corresponde exactamente ao desenho da sombra dos pré-fabricados ou das árvores.

No Parque Tejo, como alertou a deputada do Livre na Assembleia Municipal de Lisboa, Isabel Mendes Lopes, numa conversa com a jornalista Andréia Azevedo Soares na contagem decrescente para a JMJ, "faltam áreas de sombra" capazes de proteger os peregrinos do sol intenso, assim como aspersores para aliviar o calor - entre muitos outros cuidados urbanísticos.

No espaço que vai receber a missa de encerramento do evento, os toldos e guarda-sóis ficaram fora dos projectos, já que podiam tapar a visibilidade dos peregrinos para o altar. Não sabemos se quem já circula por Lisboa e vai permanecer para o tórrido fim-de-semana que se anuncia subscreve esta opção. Se fosse possível fazer das sombras um negócio, a Jornada Mundial da Juventude seria, certamente, uma oportunidade para enriquecer de um dia para outro.

Entretanto, passei das igrejas para o centro de imprensa da JMJ, de onde escrevo o remate desta newsletter. Lá fora, no Parque Eduardo VII, inúmeros jovens estão sentados ao sol desde cedinho para garantirem um bom spot para ver o Papa Francisco. Asseguram-nos que aguentam bem, vão à vez procurar alguma sombra, trouxeram também a sua garrafa de água. Mas sabemos que pode não ser suficiente.

A Protecção Civil revelou que na terça-feira, dia da missa de abertura da JMJ, respondeu a 403 ocorrências, num dia em que se estima que 230 mil peregrinos já estivessem na cidade. A maioria dessas assistências esteve relacionada com situações de ansiedade, calor e cansaço. Nesse dia, não fazia tanto calor. Como será a partir de agora?

Se nas últimas semanas Portugal tinha sido poupado às temperaturas altíssimas que se sentiram pelo Sul da Europa, o fim-de-semana promete ser de "calor, muito calor", como noticiámos hoje. A Protecção Civil já avisou que vai manter o país em alerta amarelo para risco de incêndios rurais. A capital fica sob aviso laranja do IPMA devido ao calor (o segundo mais grave de uma escala de quatro) no sábado e domingo, com a Direcção-Geral da Saúde (DGS) a emitir uma lista de medidas de protecção adicionais para evitar desidratação e insolações.

Em Lisboa, prevê-se que a temperatura máxima se situe entre 37°C e 40°C durante o fim-de-semana (quando parti do Porto, na segunda-feira, a previsão era de "apenas" 33°C), nos dias em que a programação principal estará direccionada para o Parque Tejo, junto à Ponte Vasco da Gama, tão vazio de sombras.

Se a Jornada Mundial da Juventude tem até agora corrido sem grandes sobressaltos (se bem que a intensidade esteja só agora a começar), deixa-nos já uma lição sobre a adaptação às alterações climáticas - mais precisamente, para a falta dela. Como tanto ouvimos na sequência dos vários relatórios publicados nos últimos meses (e anos), este poderá bem ser o Verão mais quente de sempre e ao mesmo tempo o mais fresco do resto das nossas vidas.

As questões ambientais têm estado entre as mensagens centrais do pontificado do Papa Francisco, e a encíclica Laudato si' faz parte também da agenda desta JMJ, pondo a tónica no "cuidado da casa comum". Precisamos de cuidar do nosso planeta, mas precisamos também de aprender a proteger-nos de um clima cada vez mais quente e seco, particularmente na região do Mediterrâneo, o hot spot onde Portugal se encontra. Traduzindo isto para a prática, volto às palavras da deputada municipal Isabel Mendes Lopes: "Falta incorporar desde raiz no plano de emergência, mas também de mobilidade, esta questão do calor".

Não devíamos lidar com o calor intenso - que há-de ficar cada vez pior - com meras recomendações sobre ficar em casa e beber água, esperando que os jovens sejam resilientes ao calor e perdendo a oportunidade de transformar a cidade - aliás, todas as nossas cidades - num território mais preparado para as mudanças que já são certas. No Azul, continuaremos a fazer perguntas, a procurar respostas, a propor soluções.

Entretanto, nos próximos dias, tentaremos não assar em tanto calor, à procura de um lugar à sombra.