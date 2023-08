Papa em Lisboa: cidade de “paz”, “segurança” e “protecção dos direitos humanos”

O Presidente da República esteve presente em todos os momentos oficiais públicos da chegada do Papa Francisco a Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu Francisco de braços abertos no aeroporto, seguindo-se de uma cerimónia de boas-vindas no Palácio de Belém e um encontro com a Sociedade Civil no Centro Cultural de Belém.

No seu discurso, Francisco recordou os valores presentes no Tratado de Reforma da União Europeia, assinado em Lisboa em 2007.

