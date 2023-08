Sem jovens na plateia, o Papa pediu para se construírem “estaleiros de esperança”

O Papa Francisco dirigiu-se aos jovens, nas primeiras palavras proferidas em Portugal. Na plateia, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, não estavam jovens, mas, sim, membros das autoridades, do corpo diplomático e da sociedade civil, que aplaudiram efusivamente as palavras do líder da Igreja e o saudaram com “Viva o Papa” ─ mesmo quando o argentino voltou a condenar a eutanásia e o aborto, pedindo que, em Portugal, se construa “o ambiente, o futuro e a fraternidade”.

