Papa quebra protocolo e aproxima-se de peregrinos na rua — Francisco abençoou vários bebés

O Papa Francisco quebrou, nesta quarta-feira, o protocolo e, ao chegar à Nunciatura Apostólica, após sair do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, aproximou-se dos populares e foi saudando os peregrinos que ali se encontravam. No meio da multidão, o Papa abençoou vários bebés.

No local, estava uma mãe com uma bebé de um mês e meio ao colo, que acabou por ser abençoada pelo Papa. Os pais disseram que a criança foi "pegada ao colo e beijada pelo Santo Padre", depois de o veículo em que seguia ter parado, mesmo depois de as forças de segurança terem indicado que seria praticamente impossível que o fizesse tendo em conta as medidas de segurança em vigor.

"Nós estávamos aqui à espera que o Papa passasse para o saudar e resolvi colocar a Maria do Carmo bem alta, à frente, para ver se o Papa a conseguia ver e viu", contaram à CNN Portugal. "Um momento muito emocionante", acrescentaram.

O Papa Francisco, em cadeira de rodas e entre centenas de pessoas separadas por baias, foi recebendo presentes e cumprimentos, num momento de emoção para os populares que ali se encontravam.

Francisco entrou depois para a Nunciatura, onde mais tarde receberá, a partir das 16h45, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro, Santos Silva e António Costa, respectivamente.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco já a partir de quinta-feira, no Parque Eduardo VII.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chegou a Lisboa nesta manhã, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.