Actor e investigador José Mora Ramos morreu na ilha das Flores

O corpo do actor e investigador foi encontrado junto à gruta do Galo, dizem as autoridades. Ainda não são conhecidas as circunstâncias da sua morte. Tinha 75 anos.

O actor e investigador José Mora Ramos, de 75 anos, morreu na terça-feira na ilha das Flores, nos Açores, onde residia, anunciaram esta quarta-feira as autoridades.

Fonte do comando local da Polícia Marítima de Santa Cruz das Flores, na ilha das Flores, disse à agência Lusa que o corpo de um homem, com cerca de 75 anos, que foi encontrado na terça-feira junto à gruta do Galo, foi identificado como sendo o do actor José Mora Ramos.

Segundo um comunicado divulgado pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta para a ocorrência foi dado pelas 17h15 locais (18h15 em Lisboa) de terça-feira. O alerta, recebido através de uma embarcação que se encontrava nas proximidades, deu conta da existência "de uma embarcação virada e um corpo a flutuar junto à gruta do Galo", revelou a AMN.

"À chegada ao local, constatou-se que se tratava do corpo de um homem, com cerca de 75 anos, tendo os elementos do comando local da Polícia Marítima de Santa Cruz das Flores recolhido o corpo e efectuado o transporte para o Cais das Poças", lê-se numa nota publicada da AMN. O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde.

José Mora Ramos nasceu em Lisboa e cresceu em Lourenço Marques (actual Maputo), residindo actualmente na ilha das Flores (Açores). Era "investigador científico na área da engenharia de barragens" e "autor ou co-autor de mais de duzentos trabalhos técnico-científicos", segundo o Sítio do Livro.

Paralelamente, era "profissional de teatro, cinema e televisão, tendo colaborado de diversas formas (como actor, dramaturgista, encenador, cenógrafo, produtor ou autor) em cerca de setenta espectáculos de teatro e como actor em cerca de cinquenta filmes, séries televisivas e novelas", acrescenta.

Como intérprete, José Mora Ramos participou em O Mistério da Boca do Inferno (1989), Sem Saída, Malvadez, O Fosso e o Pêndulo, Um Passo, Outro Passo e Depois... (1990), Coitado do Jorge (1993), Adão e Eva (1995), Corte de Cabelo (1996), Le Bassin de J.W. (1997), Longe da Vista (1998), Inferno (1999), Facas e Anjos (2000), Os Imortais (2003), Vai e Vem (2003) e Peregrinação (2017), tendo trabalhado com realizadores como João César Monteiro, Jorge Silva Melo, Joaquim Sapinho, Joaquim Leitão, Manuel Mozos, entre outros.

Entrou também em produções televisivas como Mar Salgado e Lusitana Paixão.

No teatro, iniciou a actividade em 1966, no Teatro dos Estudantes Universitários de Moçambique, de acordo com o Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Entre 1976 e 1984 colaborou como actor e dramaturgista com o antigo Grupo de Campolide e, de 1985 a 1989, colaborou com o Teatro da Rainha, das Caldas da Rainha, que tem no actor, encenador e tradutor Fernando Mora Ramos um dos seus fundadores.