Marcelo e professores: cinco anos do Presidente a aumentar a pressão sobre o Governo

Em cinco anos, o Presidente da República já vetou por duas vezes diplomas do Governo sobre a reposição do tempo de serviço dos professores, mas nunca Marcelo Rebelo de Sousa tinha sido tão assertivo a defender as reivindicações dos professores, designadamente, que o tempo de serviço dos professores deve ser reposto integralmente, ainda que de forma faseada, como agora. Numa altura em que se espera uma decisão do Presidente sobre o novo decreto-lei do executivo, o PÚBLICO recorda os pontos principais que Marcelo tem invocado sobre a contabilização do tempo de serviço dos docentes.

