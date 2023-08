Parabéns às “navegadoras”!

Só vi 60 minutos do Mundial feminino de futebol e pouco menos foi do que a última participação portuguesa masculina porque cada vez me atrai menos, tanto pela componente jogada (o masculino está bruto e previsível e o feminino continua lento, ainda que seja esteticamente mais aprazível), como pela dimensão “fora-de-jogo” (ex: corrupção, falsos moralismos, racismo, etc.). Ainda assim, adoro futebol, ora pela prática em prol da saúde, ora pela capacidade singular de unir (e libertar) pessoas dentro das quatro linhas, que fora dessas se abominam em razão da política, da religião, da sexualidade, etc. Foi um poste que impediu a nossa selecção de fazer mais história do que aquela que realmente já fez – por isso, as “navegadoras” estão de parabéns(!) – e foi óptimo ver a capacidade aguerrida de um colectivo (sem prima donnas), que conseguiu dessa forma demonstrar a idiossincrasia do povo lusitano.

Emanuel Carvalho, Lisboa

E o sonho terminou

E o sonho terminou frente às bicampeãs do mundo. O XII Portugal-EUA ditou o afastamento da selecção das quinas, no Eden Park, em Auckland. Diante da selecção número do ranking da FIFA, e bicampeã mundial feminina de futebol, Portugal nunca se intimidou perante a qualidade das norte-americanas. E praticamente a fechar este encontro, Ana Capeta teve uma oportunidade flagrante de ter feito golo, mas a bola caprichosamente bateu no poste do lado esquerdo da baliza. Foi um lance que podia ter ditado o afastamento das superfavoritas. O jogo deu mais Portugal, que foi sempre uma selecção mais dominante e com maior percentagem de posse de bola. As "navegadoras" suplantaram todas as expectativas, e estiveram muito perto de sonhar.

Mário da Silva Jesus, Codivel

Afinal quem lucrou foi...

Depois de ler duas cartas - de sentido contrário - quanto à pertinência do acto crítico de Bordalo II, bem como o cáustico artigo de João Miguel Tavares contra o mesmo artista, retiro algumas conclusões. Uma é que a crítica negativa ao "tapete de notas "gordas" é "vencedora" (uma carta e um artigo ), mas outra há muito mais relevante: depois do artista e muitos de nós expressarem uma opinião crítica quanto à utilização de imensos milhões num evento religioso que serve muito bem o(s) objectivo(s) vários da Igreja Católica, mas, aparentemente, muito mal o Estado e sobretudo os cidadãos que este deve cuidar... "descobri" que, afinal, a "enganada" foi a Igreja pois - sabendo nós que esta também despendeu vários milhões (hélas!) - somos nós portugueses que iremos ganhar um espaço reabilitado de lazer para múltiplos eventos e gozo dos netos dos jovens que agora vieram aos milhares. Como as coisas mudam, depois de ler umas "coisitas" no jornal, pois quanto ao balúrdio gasto pela Igreja, bom, isso é lá com ela e... nós caladinhos quanto ao "espectáculo" se sobrepor a outro escopo bem mais curial para dar destino ao "ouro do Vaticano"....

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

O sagrado profanou-se<_o3a_p>

Tempos houve, há menos de cinquenta anos, em que, com maior ou menor hipocrisia, os poderes instituídos por esse mundo fora tentavam transmitir à populaça uma certa percepção de concórdia universal e de que tudo se fazia para a atingir. No meio disso, não se evitavam episódios como o Vietname, efervescências diversas em países africanos, sul-americanos e do Médio Oriente, mas, para amenizar, lá apareciam os acordos para limitação de armas. Em pleno zénite da Jornada Mundial da Juventude, com tanto fervor humanitário “à solta”, é triste constatar que o sentimento generalizado que hoje se transmite é o da retaliação. Coisas como o “dar a outra face”, só mesmo nas clausuras eclesiásticas e, mesmo assim, nunca fiando. Prefere-se a vendetta à siciliana, o “olho por olho”, subindo sempre o tom de voz e das ameaças. É ver a guerra da Ucrânia, os ricos dos lucros contra os pobres dos encargos bancários, a NATO contra o Oriente, as sanções e as contra-sanções, sempre cenários em que pontificam personalidades que juram tudo e mais alguma coisa sobre a Bíblia, o Corão, a Torá, ou qualquer outro livro sagrado que lhes ponham debaixo da palma da mão. Lérias!<_o3a_p>

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia <_o3a_p>