O Papa e “o grito” do sofrimento dos abusos sexuais

A apresentação, em Fevereiro, do extenso relatório sobre abusos sexuais na Igreja, coordenado por Pedro Strecht, representava “o princípio do fim das trevas”, tal como aqui escreveu Manuel Carvalho. Significava que a Igreja tinha coragem de assumir os erros, que estavam terminados anos de silêncio e resignação e que a verdade não iria depender mais das hierarquias e vontades dos clérigos.

O que se seguiu a esse momento foi, contudo, trágico. Conhecidos os relatos e os números (4815 vítimas e 512 testemunhos validados pela Comissão Independente), os bispos portugueses dividiram-se, foram hesitantes, arrogantes e, acima de tudo, não mostraram a empatia e o respeito que eram esperados para com as vítimas. Houve uma onda de desilusão entre católicos e não-católicos. A Conferência Episcopal, em suma, não conseguiu estar à altura daquilo que se propôs fazer, impulsionada pelo Papa Francisco. Alguns bispos, como o arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, reconheceram a dificuldade em passar desse momento à acção.

De Fevereiro para cá, foram tomados com demasiada lentidão os passos que deveriam ter sido imediatos como, por exemplo, o afastamento dos clérigos sobre os quais existiam várias suspeitas consolidadas.

Nos Jerónimos, na tarde desta quarta-feira, Manuel Clemente teve uma única frase sobre o momento mais duro que atravessa a Igreja portuguesa, ao dizer que esta deve defender os mais novos de todo o tipo de abusos. “Prometemos a nossa atenção à defesa do bem das crianças e o compromisso de as defender de toda a espécie de abusos.” Soube a pouco.

Coube a Francisco assumir um puxão de orelhas aos bispos portugueses que foi, ao mesmo tempo, um apontar para a direcção certa, perante os meses de desorientação a que se assistiu em Portugal e que decerto foram acompanhados no Vaticano.

Sem meias palavras e perante toda a hierarquia da Igreja Católica sentada à sua frente, o Papa falou dos “escândalos” que “desfiguram o rosto” da Igreja e apelou a que “sempre se escute o grito do sofrimento” das pessoas, referindo-se aos casos de abuso sexual de menores.

“Não devemos escapar deste tempo só porque nos mete medo, para nos refugiarmos em formas e estilos do passado”, declarou sobre toda a Igreja, denunciando um dos seus grandes “males”: “o clericalismo” e até mesmo, disse, “o clericalismo dos que não são clérigos”.

Estas palavras foram ditas no dia em que Lisboa acordou com cartazes gigantes a dizer simplesmente “4800 children abused by the catholic church in Portugal”, numa referência ao relatório que foi pedido pela Conferência Episcopal a Pedro Strecht. O mesmo dia terminou com um encontro do Papa com 13 vítimas de abusos em Portugal em que aquele pediu perdão em nome de toda a Igreja.

Ao contrário de outros responsáveis da Igreja portuguesa ou mesmo de outros responsáveis políticos (uns até acham que o mais sensato é tapar um daqueles cartazes), o Papa Francisco não quer empurrar nada para debaixo do tapete e considera que só há um caminho. A homília que fez nos Jerónimos e o gesto que teve ontem ao fim da tarde​ podem representar mesmo “o princípio do fim das trevas” em Portugal. Esperemos que seja desta.