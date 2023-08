Stop reabre nesta sexta-feira com bombeiros à porta. Até quando ninguém sabe

“Neste momento, temos reunidas todas as condições necessárias para já na sexta-feira reabrir [o Stop]." Pela terceira vez em duas semanas, Rui Moreira chamou os jornalistas para falar sobre o centro comercial ao qual muitos chamam a “segunda Casa da Música do Porto”, espaço de trabalho de cerca de 500 músicos que a autarquia mandou encerrar no dia 18 de Julho por falta de licenças da maioria das fracções. Desta vez, o autarca do Porto anunciou o fumo branco. Após um "recuo" dos músicos, que aceitaram as condições propostas pela Câmara do Porto, o Stop vai reabrir com um corpo de bombeiros à porta.

