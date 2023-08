Câmara do Porto atribui bolsas a 17 projectos de criação e investigação artística

A Câmara do Porto vai atribuir bolsas a 17 projectos de criação e investigação artística no âmbito do programa Criatório, que conta com um orçamento de 495 mil euros e que vai também apoiar 12 espaços de programação.

Em comunicado, a autarquia esclarece que das 169 propostas submetidas a concurso, foram seleccionados 17 projectos de criação e investigação artística.

A cada projecto será atribuída uma bolsa de 15 mil euros, sendo que a totalidade das bolsas perfaz um apoio de 255 mil euros.

Os 17 projectos juntam-se assim aos 12 espaços de programação que vão ser apoiados pela autarquia e cujo anúncio foi feito no início de Julho.

O objectivo é que estes espaços (CRL -- Central Eléctrica, Clube de Desenho, De Liceiras 18, Dentro, INSTITUTO, Laia, Ócio, Pedreira, Rampa, Rua do Sol, Sismógrafo e Sonoscopia) "apresentem uma programação pública e regular durante um ano".

A cada espaço será atribuída uma bolsa de 20 mil euros.

Criado em 2017 pelo município do Porto, o programa Criatório visa contribuir para a consolidação da actividade de artistas e agentes culturais da cidade, sendo que esta é a primeira edição em que o apoio é atribuído pela empresa municipal Ágora - Cultura e Desporto do Porto.

A edição deste ano do programa conta com um orçamento de 495 mil euros.

Nesta sétima edição do Criatório foram mantidas duas modalidades de apoio com júris distintos, nomeadamente, a modalidade relativa a projectos de criação e investigação artística, e a modalidade de apoio a espaços de programação.