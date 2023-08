Homem envolvido no acidente fatal de Treat Williams acusado de condução negligente

A Polícia Estadual de Vermont confirmou que um homem foi acusado de condução “muito negligente” no acidente que causou a morte ao actor Treat Williams, em Junho. Williams sofreu, indica o relatório, um “traumatismo grave e perda de sangue”.

O homem, identificado como Ryan M. Koss, apresentou-se, na terça-feira, no quartel de Shaftsbury, relata o comunicado, “onde foi acusado e libertado”, estando previsto apresentar-se na Divisão Criminal do Tribunal Superior de Vermont, em Bennington, a 25 de Setembro.

De acordo com as autoridades, Koss estava a conduzir um Honda Element, no dia 12 de Junho, quando “se atravessou no caminho da mota do sr. Williams”, o que resultou nos ferimentos fatais do actor.

No estado de Vermont, uma infracção por negligência grave que resulte em lesões corporais graves ou morte pode ser penalizada com uma pena de prisão de até 15 anos e coima de até 15 mil dólares (13.665€).

O óbito de Treat Williams foi confirmado, a 12 de Junho, pelo seu agente, Barry McPherson: “Ele foi morto esta tarde. Estava a fazer uma curva e um carro cortou-o”, disse McPherson à People, na altura. “Estou devastado. Ele era o tipo mais simpático. Era tão talentoso.”

Treat Williams, que tinha 71 anos, destacou-se na década de 1970 em filmes como o musical Hair, de Milos Forman, ou 1941 - Ano Louco em Hollywood, de Steven Spielberg, e, mais recentemente, na série Everwood, transmitida pela RTP e pela Fox Life.