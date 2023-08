Luzes sobre o castelo: já começou a Viagem Medieval de Santa Maria da Feira

O Castelo de Santa Maria da Feira está em obras, mas nem por isso perde o seu brilho no alto da cidade. Brilho é mesmo a palavra certa: o monumento reluz quando a sua história se escreve nas paredes seculares. Além das muralhas é o nome do espectáculo de videomapping que esta quarta-feira se estreia (22h, 23h e 00h) no âmbito da 26.ª edição da Viagem Medieval, que todos os anos ocupa as ruas do centro histórico.

São dez minutos de cor, luz e som que vão pontuando a passagem do tempo por este monumento nacional. De "bastião de fronteira entre cristãos e muçulmanos" a "dote de casamento de várias rainhas", "quantas vidas passaram" pelo Castelo da Terra de Santa Maria? E "que memórias nos deixaram"? As respostas vão sendo dadas à medida que as muralhas se vão enchendo de reis e rainhas, cavaleiros, nobres, santos e até fogaças, o pão doce que o povo prometeu oferecer a São Sebastião, no início do século XVI, para garantir a sua protecção contra a peste negra.

Fogaças também não faltam nas muitas bancas de venda que até ao dia 13 de Agosto estão a postos para receber os cerca de 700 mil visitantes aguardados na Viagem, este ano dedicada ao reinado de D. João I. Vende-se praticamente de tudo nesta que é uma das maiores recriações daquele período histórico na Europa: comes e bebes de toda a espécie, artesanato variado, com toque mais ou menos "medieval", chás para todos os gostos e maleitas, bijuterias e marroquinarias.

Para lá do inevitável lado mais comercial, a Viagem Medieval tem para oferecer 103 espectáculos diários, entre torneios, cortejos, acrobacias e música. Este ano, são 18 as novidades, entre as quais se incluem o espectáculo de videomapping (da responsabilidade do experimentado atelier OCubo), que na terça-feira teve a sua antestreia para convidados. A não perder é também a visita aos banhos de São Jorge, na Quinta do Castelo. A cargo das Termas das Caldas de São Jorge, são um oásis de tranquilidade e relaxamento. A música dos bombos e tambores que ecoam por todo o recinto é aqui substituída pelos sons da harpa, que se escutam enquanto se pulverizam os pés cansados com água fresca e se bebe um chá. Sandra Silva Costa