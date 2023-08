Taxa de juro média dos novos depósitos aumentou para 1,58% em Junho

A taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares aumentou 0,32 pontos base em Junho, passando de 1,26% para 1,58%, o maior aumento desde 2011, revelou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

A lenta subida das taxas de juro continua a deixar Portugal no grupo dos que menos remuneram as poupanças dos particulares, estando agora na quinta posição a contar do fim. E ainda muito longe da média das taxas praticadas na zona euro, que ficou em 2,7%, no mês em análise.

O que também subiu foi o montante de novos depósitos, que ascenderam a 7695 milhões de euros, mais 205 milhões do que no mês anterior.

Face a Junho de 2022, os depósitos mais do que duplicaram, tendo em conta que nesse mês totalizam 3707 milhões de euros.

A desagregação da taxa de juro por prazo mostra, segundo os dados do BdP, que os novos depósitos com prazo até um ano, que representaram 79% dos novos depósitos a prazo, foram remunerados em média a 1,58% (1,18% em Maio). Já os novos depósitos de um a dois anos registaram uma remuneração média de 1,47%, igual à observada em Maio.

Os novos depósitos com prazo acima de dois anos, que corresponderam a 7% das novas operações de depósitos a prazo, apresentaram a remuneração média mais elevada, de 1,76% (1,61% em Maio).

Depósitos das empresas rendem 2,65%

Os novos depósitos das empresas voltaram a aumentar e a taxa de juro também, embora ligeiramente abaixo das aplicações dos particulares

A taxa média paga às aplicações das empresas foi de 2,65% (bem acima da dos particulares), o que corresponde a um aumento de 0,28 pontos percentuais relativamente ao mês anterior.

O montante dos novos depósitos totalizou 6409 milhões de euros, mais 677 milhões do que em Maio. Destes, 99% foram aplicados em depósitos a prazo até um ano.