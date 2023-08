Quarta na TV: o regresso de The Bear e o cinema de Hirokazu Kore-eda

CINEMA

O Homem Que Matou Don Quixote

TVCine Top, 17h40

Para a conclusão dos estudos cinematográficos, Toby Grummett (Adam Driver) viajou até Espanha para filmar uma versão da história de Dom Quixote, a obra imortal de Miguel de Cervantes (1547-1616). Como protagonista escolheu Javier (Jonathan Pryce), um sapateiro local sem qualquer experiência na representação, mas que assumiu a personagem de um modo convincente e comovedor. Dez anos passaram, Toby tornou-se um realizador bem-sucedido e regressa a Espanha para fazer um remake da sua primeira obra, desta vez com as vantagens de uma equipa de actores e técnicos qualificados e de um orçamento a condizer. Apesar de todas as condições ao seu dispor, depara-se com um bloqueio criativo, que tenta ultrapassar ao visitar as pessoas com quem filmou anos antes. É então que descobre que Javier, agora mais velho e um pouco senil, se convenceu de que é realmente Dom Quixote e que Toby é nada mais, nada menos do que Sancho Pança, o seu escudeiro e parceiro de aventuras. Estreado, em 2018, no Festival de Cinema de Cannes, e com assinatura de Terry Gilliam (um dos fundadores do colectivo britânico de humor Monty Python), esta comédia é uma co-produção entre Portugal (pela Ukbar Filmes), Espanha, França, Bélgica e Reino Unido. Para além de Driver e Pryce nos papéis principais, o elenco conta ainda com Jason Watkins, Stellan Skarsgard e a portuguesa Joana Ribeiro.

Broker – Intermediários

TVCine Edition, 22h

Programação especial centrada em realizadores da Coreia do Sul que nos traz três dias com uma Tripla Viagem à Coreia. Continua hoje com Broker – Intermediários, do Hirokazu Kore-eda (Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões), que se vira para a Coreia do Sul neste drama centrado no negócio de dois amigos. Juntos, o dono de uma lavandaria e um empregado de uma igreja roubam os bebés que são deixados por pais que não podem cuidar deles na igreja e vendem-nos no mercado negro da adopção. Só que uma mãe que volta atrás depois de abandonar o filho e os detectives no encalço deles complicam tudo. Com Song Kang-ho (de Parasitas e outros filmes de Bong Joon-ho, bem como de Park Chan-wook), Gang Dong-won e Bae Donna (que trabalhou com Joon-ho, Chan-wook, as irmãs Wachowski e o próprio Kore-eda), um filme que passou nos festivais de Sydney e Toronto.

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Disney+, streaming

Peter Quill ainda está em luto devido à perda de Gomorra. Mas quando vê Rocket ameaçado, a sua determinação é focar-se na missão de o salvar. Novamente com realização e argumento de James Gunn – também responsável pelos outros dois filmes destes Guardiões da Galáxia (estreados em 2014 e 2017) –, este filme de super-heróis foi produzido pela Marvel Studios. A história segue os eventos dos primeiros tomos e volta a contar com um invejável leque de actores: Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel (voz de Groot), Bradley Cooper (voz de Rocket), Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter, Elizabeth Debicki, Maria Bakalova e Sylvester Stallone.

RELIGIÃO

Jornada Mundial da Juventude

RTP1, 9h

Lisboa é o palco da Jornada Mundial da Juventude, neste encontro da juventude católica mundial, e a RTP dará cobertura ao evento (captando, produzindo e emitindo os acontecimentos para o mundo inteiro). Hoje, haverá a transmissão em directo da chegada do Papa a Portugal. Às 17h30, é ainda emitida a Oração de Vésperas, onde o Papa se encontra com bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais no Mosteiro dos Jerónimos.

SÉRIE

The Bear

Disney+, streaming

Qualquer coisa que se diga sobre The Bear vai incluir uma qualquer descrição de stress, realismo, suor, urgência — talvez até fome. Esta é uma série sobre os bastidores de um restaurante. A segunda temporada vê o mesmo a experimentar uma nova identidade e todos os desafios que isso acarreta. Criada por Christopher Storer (Ramy) e protagonizada por Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Abby Elliott, uma série com as medidas certas.

INFANTIL

Star Wars: as Aventuras dos Jovens Jedi

Disney+, streaming

Hoje estreia a segunda parte da primeira temporada de Star Wars: as Aventuras dos Jovens Jedi, uma série animada, que decorre antes dos eventos da trilogia das prequelas e que acompanha jovens Jedi enquanto estes aprendem os caminhos da Força.