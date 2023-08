Grécia oferece férias aos turistas que fugiram dos incêndios de Rodes

O governo grego, em cooperação com as autoridades locais, vai oferecer aos turistas afectados uma semana de férias em Rodes, na próxima Primavera e no próximo Outono. Incêndio destruiu 15% de Rodes.

A Grécia disse esta quarta-feira que vai oferecer uma semana de estadia gratuita em Rodes em 2024 aos turistas cujas férias foram interrompidas por incêndios florestais que queimaram durante dias na ilha em Julho, danificando casas e hotéis e forçando milhares de pessoas a abandonar a ilha.

O turismo é o principal motor da economia grega, que saiu de uma crise de dívida em 2018, e Rodes, a nona maior ilha do Mar Mediterrâneo oriental, é um local de férias popular.

O incêndio deflagrou a 18 de Julho no centro de Rodes e, devido aos ventos fortes, as chamas propagaram-se à costa leste e sul, uma área com muitas estâncias balneares. A Grécia declarou ter efectuado a maior retirada de pessoas causada por um incêndio alguma vez realizada no país.

Mais de 20.000 turistas e habitantes locais foram obrigados a abandonar as suas casas e hotéis à beira-mar. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, disse à ITV britânica esta quarta-feira que o incêndio afectou 15% de Rodes e que a situação está "de volta ao normal" agora, mas as autoridades "entendem que causou alguns inconvenientes para os visitantes".

"Para todos aqueles cujas férias foram interrompidas devido aos incêndios florestais, o governo grego, em cooperação com as autoridades locais, vai oferecer uma semana de férias gratuitas em Rodes, na próxima Primavera e no próximo Outono, para que possamos garantir que regressam à ilha e desfrutam da sua beleza natural", disse Mitsotakis.

Mitsotakis afirmou que os incêndios florestais no Mediterrâneo não são invulgares, mas as alterações climáticas aumentaram a sua intensidade. As autoridades gregas também disseram esta quarta-feira que 45 edifícios foram danificados na ilha, de acordo com uma avaliação inicial do impacto dos incêndios de Rodes.