Kyrio veio a Portugal evangelizar com magia: “Sou um mágico eucarístico!”

Era o espectáculo da tarde no Largo da Graça, em Lisboa. “Também vêm ver o mágico? Bem, vem toda a gente ver o mágico”, ouvia-se alguém a dizer, entre os grupos de jovens de diferentes nacionalidades que vinham chegando. Aos poucos, uma das partes em frente do coreto do largo foi ficando preenchida. Entretanto, a voz do próprio mágico surgia a anunciar o início do espectáculo, com música a puxar o suspense do momento: “Kyrio anuncia o evangelho através da arte da magia. Um forte aplauso para Kyrio, o ilusionista!” E os aplausos lá surgiram neste evento do primeiro dia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt