Todos os médicos do Santa Maria escalados compareceram no S. Francisco Xavier

Director executivo do SNS afirmou que o processo de deslocalização do serviço de obstetrícia do Hospital Santa Maria está a decorrer com tranquilidade e que as escalas das urgências estão asseguradas.

“Hoje é um dia simbólico por boas notícias”, disse o director executivo do SNS à entrada da visita que realizou à maternidade do Hospital São Francisco Xavier naquele que foi o primeiro dia da junção deste serviço com o do Hospital de Santa Maria, encerrado a partir desta terça-feira para a construção da nova maternidade deste último. Fernando Araújo garantiu que o processo está a decorrer com tranquilidade e que as escalas das urgências estão asseguradas. Até à data, adiantou, foram transferidas 11 grávidas do SNS para os hospitais privados de Lisboa.