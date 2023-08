Ana Sá Lopes e “A plebe tem que ser mais pobre, os bancos merecem os lucros”

O texto lembrou-me Vítor Bento (economista): “Lucros excessivos na banca? Há hostilidade cultural ao capital e à sua acumulação.” Pudera. Num mundo com 780 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza (1,90 dólares/dia) e onde os 10% mais ricos controlam 76% da riqueza global, e os 50% mais pobres apenas 2%, e em que “95 empresas dos sectores alimentares e energético obtiveram lucros inesperados de 306 mil milhões de dólares”, queriam aplausos?

Em Portugal (2020), 18% da população vive abaixo do limiar da pobreza (540 euros/mês) e 9,5% da população empregada é considerada pobre. Temos 136.430 milionários (mais 19.430 face a 2019). Políticas europeias/mundiais? Melhoremos a economia baixando impostos às empresas e diminuindo salários. Na verdade, o mundo não é para pobres (nem remediados). O grande capital abocanhou-o, qual mastim. Estou com Mia Couto: “Os países pobres não produzem riqueza, produzem ricos.”

Fernando Vasco Marques, Várzea de Sintra

O BCE e o Governo português

Ana Sá Lopes escreveu, e bem, que com a subida da taxa de referência o BCE está ao serviço da banca da UE e não ao serviço dos cidadãos. Em Portugal, como sabemos, essa política do BCE atirou os pagamentos dos empréstimos da banca aos cidadãos para custos incomportáveis. Ana Sá Lopes, incompreensivelmente, nada diz sobre o comportamento do Governo e da banca nesta situação. Soubemos nestes dias que, em resultado da subida das taxas de juro e da manutenção de baixas taxas de juro nos depósitos, a banca portuguesa teve lucros de cerca de 2000 milhões de euros no primeiro semestre de 2023. Dentre os bancos, a CGD, o maior banco português, público, teve 608 milhões de lucro nesse período. É bom de ver que o Governo, se quiser, pode ter alguma intervenção na CGD de forma a condicionar este comportamento vergonhoso da banca em geral. Ana Sá Lopes bem podia ter criticado o Governo por este comportamento, mas não o fez. Porque será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Bordalo II, obrigada

Bordalo II, artista que não conhecia antes do seu protesto pacífico, teve, em minha opinião, a grata sensibilidade de ser a voz dos milhares de portugueses que não têm emprego senão precário, casa para morar sem ser a dos pais ou a tenda de campismo debaixo da ponte, possibilidades financeiras de comer com dignidade, condições económicas para ir a um hospital e em última jornada (não a da Juventude, mas a da velhice…) hipóteses mínimas de poder morrer sob protecção social da sociedade portuguesa para a qual descontou seus impostos durante mais de 50 anos em que trabalhou por conta de outrem.

Bordalo II, artista que transporta em si o cidadão em estado de estupor, escandalizou-se por nós, os que assistem a este cortejo de bezerros de ouro em terra de esfomeados por justiça social e que não a vislumbram há décadas. Bordalo II antecipou Marcelo Rebelo de Sousa ao afirmar (ainda que por outras palavras) que temos de sair da cepa torta e devemos agradecer-lhe.

A passadeira da vergonha é isso mesmo: uma passadeira de vergonha duma Igreja que mandou para canto as lavandarias da vergonha que foram os locais onde se branquearam e continuam a branquear diariamente os abusadores de crianças. De mim para Bordalo II, uma só palavra: obrigada!

Maria Morais Mendes, Canidelo

Portugal não é um país para jovens

Na semana em que arranca em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude, um relatório da Pordata vem demonstrar que Portugal não é um país para jovens. Um quarto destes jovens qualificados não tem emprego; 60% dos que trabalham são precários com ordenados pouco superiores ao ordenado mínimo; é cada vez mais difícil encontrarem casa para poderem sair de casa dos pais porque além da falta de oferta se pretendem pedir um empréstimo bancário têm de ter um valor inicial impossível de obter. Se pensarem em ter filhos não encontram qualquer apoio e dificilmente encontram onde colocar as crianças após licença de parto porque não há vagas nas creches e as poucas que há não estão dispostas a aceitar as condições do apoio estatal, que chega tarde e a más horas. O apoio dado às IPSS é de tal modo curto que não permite a sua sustentabilidade.

Resta a solução da emigração. Basta ver numa variada programação de meios de comunicação social sobre os” Portugueses pelo Mundo” para se ter noção de quantos saem do país sem intenção de cá voltar, o que leva, entre outras consequências, ao aumento da população envelhecida. A tradicional falta de uma visão para o país, que não vai além de cada período eleitoral, cria dificuldades estruturais, como é o exemplo de várias obras previstas com o apoio do PRR que não se conseguem realizar devido a não haver onde alojar trabalhadores e técnicos deslocados.

António Barbosa, Porto